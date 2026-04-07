太陽光発電システムの製品代が実質0円※1で設置できる「建て得ライフ」の工事費も0円となる「物価高対策 住宅購入応援キャンペーン」を実施





・毎月の電気代がぐぐっとお安く



ZEHや省エネ住宅は、断熱性能や省エネ性能が高い建材・設備を使用することで、消費電力が大きく低減できるのが特徴です。さらに、建て得では昼間に太陽光発電で発電した電気が0円で使い放題※2のため、月々の電気代が大幅に削減できます。あわせて、LTSP社では電力も提供します。（電気契約はお客様の任意契約です。）



※1 設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入を15年間ご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0円にすることをいいます。



※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは『建て得ご利用条件』をご確認ください。



詳細はカタログをご覧ください。



「建て得ライフ」Webカタログ：https://www.lixiltepco-sp.co.jp/assets/pdf/XG8400-01_s.pdf



■「物価高対策 住宅購入応援キャンペーン」について



・期間：2026年4月1日（水）〜2026年8月31日（月）



・対象案件：対象期間中に建て得Web申し込みのSTEP4が完了した「建て得ライフ」のお申込み案件



・概要：対象案件は、従来の工事費33万円が0円となります。



・適用条件：先着200名



■LIXIL TEPCOスマートパートナーズ について



株式会社LIXILと東京電力エナジーパートナー株式会社が、 ZEHの普及促進と環境保護への貢献をビジョンに掲げて設立した合弁会社です。株式会社LIXILの高性能な窓やドアなどのZEH向け建材を採用するお客さまを対象に、太陽光発電システムと竣工後のお得な電力販売をセットにした新しいサービスをご提供しています。

LTSP社が展開する「建て得ライフ」は、ZEH/Nearly ZEH/ ZEH Orientedの住宅を対象に7kW以上の太陽光発電システムを搭載いただくことを条件に、設置工事費の33万円のみで、太陽光発電システムの製品代が実質0円※1、発電した電気が0円で使い放題※2のサービスです。昨今の物価高の影響により、住宅の金額もあがっていることを受け、2026年4月1日（水）〜8月31日（月）の期間にご注文いただいた先着200名を対象に設置工事費の33万円も無料となる「物価高対策 住宅購入応援キャンペーン」を実施します。このキャンペーンにより「建て得ライフ」でも、「建て得バリュー」と同じく製品代・設置工事費ともに実質0円※1で太陽光発電システムを設置することができます。※1 太陽光発電システムによる余剰売電収入を15年間ご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0円にすることをいいます。※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは『建て得ご利用条件』をご確認ください。〈参考資料〉■「建て得 ライフ」について・ZEH/Nearly ZEH/ ZEH Orientedの住宅で、太陽光発電システムを7kW以上搭載いただくことで、太陽光発電システムを製品代が実質0円※1、発電した電気が0円で使い放題※2のサービスです。お客様のご自宅の余剰電力売電収入を LTSP社にいただく代わりに、お客様にご購入いただく太陽光発電システム製品代のローン支払負担が「実質0円※1」になります。