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プランネルとＡＴＭ提携を開始
〜全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで利用可能に〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社プランネル（本社：東京都千代田区、代表取締役：品川 博美）と、2026年3月31日（火）よりＡＴＭ提携を開始いたします。
プランネルは、1984年に設立された、日本文化センターグループの消費者金融事業を担う企業です。長年培った融資ノウハウとデジタル技術を融合し、全世代へスマホ一つで申込から契約手続きまで完結できるローンサービスを提供しています。本提携により、プランネルが新たに提供するカードローンをご利用のお客さまは、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、ご出金（お借入れ）やご入金（ご返済）ができるようになります。セブン銀行ＡＴＭはセブン‐イレブン店舗をはじめとするさまざまな商業施設、空港や駅、観光地等に設置しています。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．サービス開始時期 ： 2026年3月31日（火）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社プランネル（本社：東京都千代田区、代表取締役：品川 博美）と、2026年3月31日（火）よりＡＴＭ提携を開始いたします。
プランネルは、1984年に設立された、日本文化センターグループの消費者金融事業を担う企業です。長年培った融資ノウハウとデジタル技術を融合し、全世代へスマホ一つで申込から契約手続きまで完結できるローンサービスを提供しています。本提携により、プランネルが新たに提供するカードローンをご利用のお客さまは、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、ご出金（お借入れ）やご入金（ご返済）ができるようになります。セブン銀行ＡＴＭはセブン‐イレブン店舗をはじめとするさまざまな商業施設、空港や駅、観光地等に設置しています。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．サービス開始時期 ： 2026年3月31日（火）
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D