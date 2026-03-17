こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
脳医学者が教える、子どもの才能を爆発させる“いい夢中”の作り方。 新刊『夢中になれる子の脳』4月7日発売
ハマれる子は、一生伸びる！
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年4月7日より、東北大学教授・瀧靖之氏による新刊『夢中になれる子の脳』を発売いたします。
本書は、16万人の脳画像を見てきた脳医学の権威が、最新の脳科学と発達心理学に基づき、子どもが「自ら学び、成長し続ける」ための最強のスイッチである「夢中」の正体を解き明かした一冊です。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1647
■ 本書のコンセプト：なぜ今、子どもに「いい夢中」が必要なのか？
現代の親にとって、最大の悩みの一つは「子どものデジタル依存」です。YouTubeを延々と見続け、ゲームに没頭する姿を見て、「これでいいのだろうか？」と不安を感じている親は少なくありません。
本書の著者である瀧教授は、夢中には「いい夢中」と「悪い夢中」があると定義しています。
日常生活に支障をきたし、やめたくてもやめられない状態は、医学的には「依存」に近い「悪い夢中」です。特にYouTubeやオンラインゲームなどの映像メディアは、付き合い方を間違えると、この「悪い夢中」に陥りやすい性質を持っています。
一方で、子どもが純粋に「おもしろいからやる！」と自発的に動き、知的好奇心を満たしていく状態が「いい夢中」です。
瀧教授は、この「いい夢中」こそが子どもの才能を開花させる最大の秘訣であると断言します。
一度「いい夢中」になるコツを覚えた子は、そのプロセスを勉強やスポーツ、そして将来の仕事へと応用し、自然とPDCAサイクルを回せるようになります。
本書は、デジタルメディアが溢れる現代において、子どもを「悪い夢中」から守り、自ら「やりたい！」と目を輝かせる「いい夢中」を育むための、具体的かつ科学的な処方箋です
■ 本書の3つの魅力
1. 脳医学の権威が教える「好き」の作り方
「努力できる才能」は生まれつきではありません。本書では、心理学の「単純接触効果」や「流暢性効果」を応用し、子どもの脳に「これ、楽しい！」というポジティブな記憶を刻む方法を分かりやすく解説します。
2. 誰もが「オンリーワン」になれる！AI時代を生き抜く「審美眼」
AIが普及するこれからの時代、人間に求められるのは「何に心を動かされるか」という感性（審美眼）です。1つのことを圧倒的に追求した経験が、他の分野への好奇心を呼び起こし、誰にも真似できない「その子だけの強み」へと繋がる仕組みを伝えます。
3. 「あるある！」な悩みに答えるQ&Aとマンガ形式
「習い事をすぐやめたがる」「ゲームばかりして勉強しない」といった親の切実な悩みに、全34項目のQ&A形式で回答。各章の導入にはマンガを掲載し、専門的な脳科学の話も日常のシーンに落とし込んで楽しく読める構成になっています。
■ 目次例（一部抜粋）
第1章：夢中になるってどういうこと？
うちの子、集中力がないかも？ と思ったら
それはいい夢中？ 悪い夢中？(YouTubeやゲームとの付き合い方)
第2章：夢中になる子に育てるコツ
図鑑が夢中のタネをまく
入口のハードルは低くしよう
夢中じゃなくても、やめなくていい
第3章：夢中と競争
AIは子育てをどう変える？
めざせオンリーワン（強みの見つけ方）
第4章：夢中と審美眼
美しいものは、やる気に火をつける
0と1の差は無限に大きい
など
■ 書籍概要
書名： 夢中になれる子の脳
著者： 瀧 靖之（東北大学教授）
発売日： 2026年4月7日
定価：1,500円（税込1,650円）
体裁： 四六判ソフトカバー / 224ページ
イラスト・マンガ： さざなみ
発行元： サンクチュアリ出版
■ 著者プロフィール
瀧 靖之(たき・やすゆき)
東北大学加齢医学研究所臨床加齢医学研究分野教授。
東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター長。
医師。医学博士。
1970年生まれ。東北大学大学院医学系研究科博士課程卒業。
研究室では、脳の発達や加齢、認知機能の変化を、MRIを用いた大規模脳画像解析によって研究している。これまでに読影や解析をした脳MRIデータは16万人以上にのぼる。
また、最新の脳研究と自身の子育ての経験をふまえ、科学的な子育てを提唱。書籍や講演、メディアを通して脳と健康に関する知見をわかりやすく発信している。
著書の『「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)や『生涯健康脳 こんなカンタンなことで脳は一生、健康でいられる!』(ソレイユ出版)は10万部を突破するベストセラー。『「脳を本気」にさせる究極の勉強法』(文響社)、『本当はすごい早生まれ』(飛鳥新社)など他多数。
また、監修として携わった『脳科学にもとづいた知育絵本シリーズ きらきらぴかぴか』(朝日新聞出版)はシリーズ累計90万部超えのベストセラー。総合監修を担当した『講談社の動く図鑑MOVE はじめてのずかんシリーズ』は子どもの脳の発達段階に着目し、0歳〜小学低学年までの図鑑デビューの1冊として支持されている。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
サンクチュアリ出版 広報部 宣伝チーム 担当：岩田梨恵子
TEL：03-5834-8533
Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
関連リンク
書籍公式サイト
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1647
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4801401678/
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18530437/
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年4月7日より、東北大学教授・瀧靖之氏による新刊『夢中になれる子の脳』を発売いたします。
本書は、16万人の脳画像を見てきた脳医学の権威が、最新の脳科学と発達心理学に基づき、子どもが「自ら学び、成長し続ける」ための最強のスイッチである「夢中」の正体を解き明かした一冊です。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1647
■ 本書のコンセプト：なぜ今、子どもに「いい夢中」が必要なのか？
現代の親にとって、最大の悩みの一つは「子どものデジタル依存」です。YouTubeを延々と見続け、ゲームに没頭する姿を見て、「これでいいのだろうか？」と不安を感じている親は少なくありません。
本書の著者である瀧教授は、夢中には「いい夢中」と「悪い夢中」があると定義しています。
日常生活に支障をきたし、やめたくてもやめられない状態は、医学的には「依存」に近い「悪い夢中」です。特にYouTubeやオンラインゲームなどの映像メディアは、付き合い方を間違えると、この「悪い夢中」に陥りやすい性質を持っています。
一方で、子どもが純粋に「おもしろいからやる！」と自発的に動き、知的好奇心を満たしていく状態が「いい夢中」です。
瀧教授は、この「いい夢中」こそが子どもの才能を開花させる最大の秘訣であると断言します。
一度「いい夢中」になるコツを覚えた子は、そのプロセスを勉強やスポーツ、そして将来の仕事へと応用し、自然とPDCAサイクルを回せるようになります。
本書は、デジタルメディアが溢れる現代において、子どもを「悪い夢中」から守り、自ら「やりたい！」と目を輝かせる「いい夢中」を育むための、具体的かつ科学的な処方箋です
■ 本書の3つの魅力
1. 脳医学の権威が教える「好き」の作り方
「努力できる才能」は生まれつきではありません。本書では、心理学の「単純接触効果」や「流暢性効果」を応用し、子どもの脳に「これ、楽しい！」というポジティブな記憶を刻む方法を分かりやすく解説します。
2. 誰もが「オンリーワン」になれる！AI時代を生き抜く「審美眼」
AIが普及するこれからの時代、人間に求められるのは「何に心を動かされるか」という感性（審美眼）です。1つのことを圧倒的に追求した経験が、他の分野への好奇心を呼び起こし、誰にも真似できない「その子だけの強み」へと繋がる仕組みを伝えます。
3. 「あるある！」な悩みに答えるQ&Aとマンガ形式
「習い事をすぐやめたがる」「ゲームばかりして勉強しない」といった親の切実な悩みに、全34項目のQ&A形式で回答。各章の導入にはマンガを掲載し、専門的な脳科学の話も日常のシーンに落とし込んで楽しく読める構成になっています。
■ 目次例（一部抜粋）
第1章：夢中になるってどういうこと？
うちの子、集中力がないかも？ と思ったら
それはいい夢中？ 悪い夢中？(YouTubeやゲームとの付き合い方)
第2章：夢中になる子に育てるコツ
図鑑が夢中のタネをまく
入口のハードルは低くしよう
夢中じゃなくても、やめなくていい
第3章：夢中と競争
AIは子育てをどう変える？
めざせオンリーワン（強みの見つけ方）
第4章：夢中と審美眼
美しいものは、やる気に火をつける
0と1の差は無限に大きい
など
■ 書籍概要
書名： 夢中になれる子の脳
著者： 瀧 靖之（東北大学教授）
発売日： 2026年4月7日
定価：1,500円（税込1,650円）
体裁： 四六判ソフトカバー / 224ページ
イラスト・マンガ： さざなみ
発行元： サンクチュアリ出版
■ 著者プロフィール
瀧 靖之(たき・やすゆき)
東北大学加齢医学研究所臨床加齢医学研究分野教授。
東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター長。
医師。医学博士。
1970年生まれ。東北大学大学院医学系研究科博士課程卒業。
研究室では、脳の発達や加齢、認知機能の変化を、MRIを用いた大規模脳画像解析によって研究している。これまでに読影や解析をした脳MRIデータは16万人以上にのぼる。
また、最新の脳研究と自身の子育ての経験をふまえ、科学的な子育てを提唱。書籍や講演、メディアを通して脳と健康に関する知見をわかりやすく発信している。
著書の『「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)や『生涯健康脳 こんなカンタンなことで脳は一生、健康でいられる!』(ソレイユ出版)は10万部を突破するベストセラー。『「脳を本気」にさせる究極の勉強法』(文響社)、『本当はすごい早生まれ』(飛鳥新社)など他多数。
また、監修として携わった『脳科学にもとづいた知育絵本シリーズ きらきらぴかぴか』(朝日新聞出版)はシリーズ累計90万部超えのベストセラー。総合監修を担当した『講談社の動く図鑑MOVE はじめてのずかんシリーズ』は子どもの脳の発達段階に着目し、0歳〜小学低学年までの図鑑デビューの1冊として支持されている。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
サンクチュアリ出版 広報部 宣伝チーム 担当：岩田梨恵子
TEL：03-5834-8533
Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
関連リンク
書籍公式サイト
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1647
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4801401678/
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18530437/