「学びの履歴」をより安全かつ便利に。ビットコインのブロックチェーン技術を活用した新たなデジタル証明書の実現へ＜東洋大学SDGs NewsLetter Vol.44＞

──国や地域を越えて学位や成績を証明する上で、デジタル化が具体的にどのような障壁を取り除くのでしょうか。























澤口 隆 (さわぐち たかし)



東洋大学 副学長（内部質保証・高等教育推進・教育DX担当）・経済学部経済学科教授／博士（工学） 専門分野：構造地質学・教育工学 研究キーワード：構造地質学／教育工学 著書・論文等： ビットコインのブロックチェーンを用いたディジタル証明書の発行・保持・検証方法 [電子情報通信学会論文誌A DOI: 10.14923/transfunj.2025JAP1017]／バックグラウンド稼働クリッカー（bgClicker）の開発 [コンピュータ＆エデュケーション(38)]





──今後のビジョンについてお聞かせください。現在は、国立情報学研究所（NII）や民間の研究者・技術者らと議論をしながら、技術基盤の確立を目指しています。数年後には無償提供を開始し、日本中の大学へ利用を促すべく、特許の申請を行いました。このデジタル証明書の仕組みは、教育分野にとどまらず、例えば骨董品やヴィンテージジーンズといった物理的なモノの真贋証明にも応用できる可能性を有しています。情報の真偽が厳しく問われる時代だからこそ、確かな「学びの履歴」を個人の手で管理し、世界中で正当に評価される社会のエコシステムを築きたいと考えています。