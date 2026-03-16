【chocoZAP × 花王サクセス】運動後の爽快感をプレゼント〜ワクワク通えるchocoZAPの新習慣「チョコ活でご褒美体験！」始動〜











花王「サクセス」は、1987年から男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして発売したトータルメンズケアブランドです。炭酸※2ジェットで噴射する育毛トニック（医薬部外品）や、頭皮に直接届くダイレクトタッチノズルを採用した薬用シャンプー（医薬部外品）など、ユニークなアイテムを提案してきました。自分の可能性を信じて、成長し続けたいと願う、すべての人へ。サクセスは、頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも提案してまいります。また、女性の会員様におかれましても、ご友人やパートナーへのちょっとしたギフトとしてご活用いただくことで、日常の会話が弾むきっかけとしてお楽しみください。※2：炭酸ガス（噴射剤）＜「サクセス」ブランドサイト＞https://www.kao.co.jp/success/■「チョコ活」って？ ジム通いがもっと楽しくなるご褒美習慣chocoZAPが皆様にお届けしたいのは、生活のスキマに自然と溶け込む、カンタン、便利、たのしい“ちょこっとご褒美習慣”です。この習慣を、親しみを込めて「チョコ活」と呼んでいきます。ジムでの運動が習慣化できない理由に、「行くのが面倒」「モチベーションが続かない」などが挙げられます。そこでchocoZAPでは気合や根性に頼るのではなく、運動すること自体が「嬉しい・楽しい」に変わる動機付け（ご褒美）の仕組みをつくりたいと考えました。その仕組みの一環で、他業種の魅力的なブランドとコラボレーションし、皆様に新しい体験価値をお届けします。具体的には「日常の動線の中で、自分の生活をより豊かにしてくれる新しい商品と偶然出会える」という体験です。 chocoZAPという空間が、ただ運動するにとどまらず、新しい発見やワクワク感を提供するプラットフォームとなることで、ジムに通う価値そのものを高めていきます。 こうした想いから、「チョコ活でご褒美体験！」の第一弾が実現しました。今後も継続的に展開してまいります。■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。chocoZAPは本コラボレーションを通じ、誰もが主体的に健康を楽しめる社会の実現を目指します。日常のちょっとした「ご褒美」をフックに、ジムへ足を運ぶこと自体がワクワクする体験となる仕組みをつくります。その小さな「楽しい・嬉しい」の積み重ねが、やがて強固な運動習慣となり、心身の健康や自己肯定感の向上、ひいては社会全体の健康寿命の延伸へと繋がることが期待できます。こうした楽しい健康習慣を次世代、そして世界へと広げ、すべての人が心身ともに豊かに暮らせる未来の創造に、取組んでまいります。■会社概要会社名：RIZAP株式会社本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階代表者：代表取締役社長 瀬戸 健chocoZAP(チョコザップ)について〇コンセプト：カンタン、便利、たのしい〇店舗数：1,862店舗※3〇利用料金：月額3,278円(税込)〇特徴2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※3会員数は111.3万人※4突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※5達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。URL：https://chocozap.jp/※3：2026年2月12日時点※4：2026年2月12日時点※5： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）