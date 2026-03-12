こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ダブル・ディグリー・プログラム」2025年度修了者は4大学34名 クイーンズランド大学とのプログラムで初めて3名が修了--昭和女子大学
昭和女子大学 （学長 金尾朗：東京都世田谷区） は３月11日に卒業式を挙行し、本学と協定校２大学の学位を取得する「ダブル・ディグリー・プログラム」の修了生が新たに34名誕生しました。2025年度の修了者は、９月卒業の修了者と合わせて４大学で34名*、2017年からの修了者は148名となりました。また今回は、2023年からプログラムを開始したクイーンズランド大学とのダブル・ディグリー・プログラムで初めて３名が修了しました。
*上海交通大学11名、テンプル大学ジャパンキャンパス15名、淑明女子大学校５名、クイーンズランド大学３名
ダブル・ディグリー・プログラム協定校と修了者実績（2026年３月現在）
協定校プログラム開始年度
（留学開始年度）修了者累積数上海交通大学（中国）2014年度87名ソウル女子大学校（韓国）2017年度10 名テンプル大学ジャパンキャンパス（アメリカ）2020年度33 名淑明女子大学校（韓国）2021年度15 名クイーンズランド大学（オーストラリア）2023年度3名計148 名
「ダブル・ディグリー・プログラム」では、昭和女子大学で2.5〜３年間、海外の協定大学で２年間学び、２つの大学の学位を取得するプログラムです。参加を希望する学生は、１年前期からプログラム用の授業を履修し、成績と語学力の基準を満たしたうえで、上記協定大学へ留学します。
留学中の授業料は昭和女子大学の学納金から充当するなど経済的支援もあり、多くの学生がグローバルに学べる環境を提供しています。
このプログラムでは、英語、韓国語、中国語などの外国語を使って、文化や歴史、社会、経済などの専門分野を、現地の学生と同じカリキュラムで学びます。高度な外国語運用能力はもちろん、多様な学生と協働学習することにより、国際的な現場で活躍するために必要な精神力や多文化コミュニケーション能力が鍛えられます。
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
