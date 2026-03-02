『第33回技能グランプリ』 建築大工職種において、ポラスハウジング協同組合の田代 悠太、田中 凱、ポラスハウジング千葉株式会社の大崎則治が敢闘賞受賞！

