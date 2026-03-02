こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】呂布カルマ氏と学生が対談 ― 大学生の心の内側を言語化する特設サイト「コトバで拓け、キミの世界」がオープン
拓殖大学（東京都文京区、学長：鈴木昭一）は、2026年3月2日（月）、ACジャパンのCM出演でも知られるラッパー・呂布カルマ氏と本学学生による対談特設サイトを公開いたしました。
本サイトは、唯一無二の言語感覚を持つ呂布氏との対話を通じ、学生が自身の人生観や野心、葛藤を「言語化」するプロセスを追った自己再発見ドキュメンタリーです。進路に迷う若者の共感を呼び、思考の枠を広げるきっかけとなるコンテンツを展開します。
学生が心の内側を言葉にすることで「成りたい自分」へと踏み出すことを目的に、本企画を実施いたしました。圧倒的な語彙力と独自の哲学を持つ呂布カルマ氏が、学生たちの本音を引き出し、学びの本質や生き方に向き合う様子を特設サイトにて公開しています。
【特設サイトURL】 https://rkc.takushoku-u.ac.jp/
■対談の背景と目的
想いを「言語化」して志や勇気に変え、学びから得た知識を「知恵」に昇華させることで、理想の将来像へと繋げます。学生たちは呂布カルマ氏と共に思考の扉を拓き、綺麗事ではない「自分の言葉」を獲得することに挑戦しました。
【サイトの見どころ】
■「忖度なし」の本音トーク
大学パンフレットのような型にはまった回答ではなく、現代を生きる大学生のリアルな苦悩に対し、呂布氏が独自の視点から温かく、時に鋭く切り込みます。
■「論破」ではなく「対話」
相手を言い負かすのではなく、異なる視点を提示することで思考を深める、本質的なコミュニケーションが展開されます。
https://www.youtube.com/watch?v=vsAYxyeDz1c
CASE 01. 時間は有限。だからこそ、好きなことをしてほしい』
癌の再発を経験し、残された時間が限られていることを告白する。そんな学生がなぜ大学に通い続けるのか 。呂布氏は「生きた証を残すこと」の意義を語り、死を覚悟した若者の心に深く寄り添います 。
CASE 02. 『悩みを言語化する。それが、自分を変える大きな一歩になる』
プロとして活躍する弟たちと比較し、コンプレックスを抱える学生 。呂布氏は、あえて自分を先に開示する「裏ワザ」を伝授し、悩みを書き出すことで「解決すべき課題」へと変える方法を提示します 。
CASE 03. 『自分の＜好き＞を見つけて、全力でチャレンジしてほしい』
甲子園を目指し野球一筋で努力してきたが、実は野球が「好きになれなかった」と明かす学生 。「お金持ちになりたい」という剥き出しの本音に対し、呂布氏はそのモチベーションを肯定し、挫折を「運」と「武器」に変える考え方を語ります 。
CASE 04. 『選択肢は1つじゃない。いくつも試しながら見つけることが大切』
最先端の環境に惹かれて入学したものの、AI時代の学びの意義に悩む学生。漫画家からラッパーへ転身した呂布氏は、「複数のやりたいことを並走させる生き方」を説き、新しい視点を与えます 。
【呂布カルマ氏プロフィール】
名古屋芸術大学美術学部卒。ラッパー、JET CITY PEOPLE代表。 大学卒業後に漫画家を目指しつつ会社員として働く中で、ラップの世界へ進む。数々のMCバトルで圧倒的な実力を示す一方、公共広告（ACジャパン）のCM出演やバラエティ、ドラマなど多方面で活躍。鋭い洞察力と独自の語彙力で、幅広い世代から支持を得ている。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
住所：東京都文京区小日向３−４−１４
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本サイトは、唯一無二の言語感覚を持つ呂布氏との対話を通じ、学生が自身の人生観や野心、葛藤を「言語化」するプロセスを追った自己再発見ドキュメンタリーです。進路に迷う若者の共感を呼び、思考の枠を広げるきっかけとなるコンテンツを展開します。
【特設サイトURL】 https://rkc.takushoku-u.ac.jp/
■対談の背景と目的
想いを「言語化」して志や勇気に変え、学びから得た知識を「知恵」に昇華させることで、理想の将来像へと繋げます。学生たちは呂布カルマ氏と共に思考の扉を拓き、綺麗事ではない「自分の言葉」を獲得することに挑戦しました。
【サイトの見どころ】
■「忖度なし」の本音トーク
大学パンフレットのような型にはまった回答ではなく、現代を生きる大学生のリアルな苦悩に対し、呂布氏が独自の視点から温かく、時に鋭く切り込みます。
■「論破」ではなく「対話」
相手を言い負かすのではなく、異なる視点を提示することで思考を深める、本質的なコミュニケーションが展開されます。
https://www.youtube.com/watch?v=vsAYxyeDz1c
CASE 01. 時間は有限。だからこそ、好きなことをしてほしい』
癌の再発を経験し、残された時間が限られていることを告白する。そんな学生がなぜ大学に通い続けるのか 。呂布氏は「生きた証を残すこと」の意義を語り、死を覚悟した若者の心に深く寄り添います 。
CASE 02. 『悩みを言語化する。それが、自分を変える大きな一歩になる』
プロとして活躍する弟たちと比較し、コンプレックスを抱える学生 。呂布氏は、あえて自分を先に開示する「裏ワザ」を伝授し、悩みを書き出すことで「解決すべき課題」へと変える方法を提示します 。
CASE 03. 『自分の＜好き＞を見つけて、全力でチャレンジしてほしい』
甲子園を目指し野球一筋で努力してきたが、実は野球が「好きになれなかった」と明かす学生 。「お金持ちになりたい」という剥き出しの本音に対し、呂布氏はそのモチベーションを肯定し、挫折を「運」と「武器」に変える考え方を語ります 。
CASE 04. 『選択肢は1つじゃない。いくつも試しながら見つけることが大切』
最先端の環境に惹かれて入学したものの、AI時代の学びの意義に悩む学生。漫画家からラッパーへ転身した呂布氏は、「複数のやりたいことを並走させる生き方」を説き、新しい視点を与えます 。
【呂布カルマ氏プロフィール】
名古屋芸術大学美術学部卒。ラッパー、JET CITY PEOPLE代表。 大学卒業後に漫画家を目指しつつ会社員として働く中で、ラップの世界へ進む。数々のMCバトルで圧倒的な実力を示す一方、公共広告（ACジャパン）のCM出演やバラエティ、ドラマなど多方面で活躍。鋭い洞察力と独自の語彙力で、幅広い世代から支持を得ている。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
住所：東京都文京区小日向３−４−１４
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/