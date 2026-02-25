いきなり！ステーキ公式アプリ、新規アプリ会員登録で生ビール1杯まで10円クーポン進呈！更に超お得なドリンククーポンを7週連続で配布！











【新規会員様限定 アプリクーポン詳細】■クーポン内容：生ビール(中)１杯まで10円※ソフトドリンク・ハイボール・ワインに変更も可能です。※20歳未満、お車でお越しのかたはご利用いただけません。※新規会員登録後、すぐにご利用可能です。※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。※その他、肉マイレージ特典と併用可能です。※新規会員登録後60日間有効です。