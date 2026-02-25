いきなり！ステーキ公式アプリ、新規アプリ会員登録で生ビール1杯まで10円クーポン進呈！更に超お得なドリンククーポンを7週連続で配布！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、いきなり！ステーキ公式アプリの会員様へ、2026年3月4日(水)〜4月21日(火)までの間、いきなり！ステーキ公式アプリに新規登録していただいたお客様へ、すぐに利用可能な「生ビール1杯まで10円クーポン」を配布いたします。また、2026年3月4日(水)〜4月21日(火)までの間の毎週水曜日は、７週連続でお得にドリンクをご注文いただけるクーポンをアプリに配布いたします。









【新規会員様限定　アプリクーポン詳細】

■クーポン内容：生ビール(中)１杯まで10円

※ソフトドリンク・ハイボール・ワインに変更も可能です。

※20歳未満、お車でお越しのかたはご利用いただけません。

※新規会員登録後、すぐにご利用可能です。

※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。

※その他、肉マイレージ特典と併用可能です。

※新規会員登録後60日間有効です。

































【アプリ会員様　春のドリンククーポン祭り詳細】

■クーポン内容

・ソフトドリンク50円(特保・レッドブルを除く)

・アルコール150円(特保・レッドブルも含む)

・特製ガーリックソース50円(数量限定・無くなり次第終了)

※会員ドリンク10円（新規会員様限定10円クーポン含む）と併用可能です。

※アプリ会員様が対象となります。

※お１人様１枚１回限り

※その他肉マイレージ会員特典との併用が可能です。

※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。

※20歳未満、お車でお越しのかたへのアルコール提供はできません。

【配布期間】

■第１週目：3月4日(水)〜

■第２週目：3月11日(水)〜

■第３週目：3月18日(水)〜

■第４週目：3月25日(水)〜

■第５週目：4月1日(水)〜

■第６週目：4月8日(水)〜

■第７週目：4月15日(水)〜