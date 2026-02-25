こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いきなり！ステーキ公式アプリ、新規アプリ会員登録で生ビール1杯まで10円クーポン進呈！更に超お得なドリンククーポンを7週連続で配布！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、いきなり！ステーキ公式アプリの会員様へ、2026年3月4日(水)〜4月21日(火)までの間、いきなり！ステーキ公式アプリに新規登録していただいたお客様へ、すぐに利用可能な「生ビール1杯まで10円クーポン」を配布いたします。また、2026年3月4日(水)〜4月21日(火)までの間の毎週水曜日は、７週連続でお得にドリンクをご注文いただけるクーポンをアプリに配布いたします。
【アプリ会員様 春のドリンククーポン祭り詳細】
■クーポン内容
・ソフトドリンク50円(特保・レッドブルを除く)
・アルコール150円(特保・レッドブルも含む)
・特製ガーリックソース50円(数量限定・無くなり次第終了)
※会員ドリンク10円（新規会員様限定10円クーポン含む）と併用可能です。
※アプリ会員様が対象となります。
※お１人様１枚１回限り
※その他肉マイレージ会員特典との併用が可能です。
※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。
※20歳未満、お車でお越しのかたへのアルコール提供はできません。
【配布期間】
■第１週目：3月4日(水)〜
■第２週目：3月11日(水)〜
■第３週目：3月18日(水)〜
■第４週目：3月25日(水)〜
■第５週目：4月1日(水)〜
■第６週目：4月8日(水)〜
■第７週目：4月15日(水)〜
【新規会員様限定 アプリクーポン詳細】
■クーポン内容：生ビール(中)１杯まで10円
※ソフトドリンク・ハイボール・ワインに変更も可能です。
※20歳未満、お車でお越しのかたはご利用いただけません。
※新規会員登録後、すぐにご利用可能です。
※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。
※その他、肉マイレージ特典と併用可能です。
※新規会員登録後60日間有効です。
