エイジスグループ(本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：福田 久也)は2026年2月18日(水)～20日(金)に幕張メッセにて開催される「スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)2026」へ出展いたします。





SMTS2026出展案内









少子高齢化や店舗の人手不足が続く小売現場では、AIや自動化だけでは解決できない課題が依然として存在します。

エイジスグループは、多様な小売現場で培った“現場に寄り添う運用力(オペレーション力)”を強みに、店舗スタッフの負担軽減と売場価値の最大化を支援してきました。

本展示では、テクノロジーや人の力を組み合わせた実行支援サービスをご紹介します。









【注目サービス】

・集中補充サービス

https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-replenishment.html





集中補充サービス





ピーク時やキャンペーン時に発生する品切れを防ぎます。

開店前に入荷品を全て出し切り、お客様をお迎えするベストな状態の売場を実現します。

専門スタッフが効率的に品出しを行い、販売機会の最大化をサポートします。





・新店・改装サービス

https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-remodelling.html





新店・改装サービス





新店オープン、改装などの売場づくりをトータルでサポートします。

什器設置、商品陳列、プライスカード設置、販促品取付など、現場負担を軽減し、スピーディな立ち上げを実現。営業中改装のノウハウで売上機会損失を最小限化します。





・棚替えサービス

https://service.ajis.jp/service/merchandising/display.html





棚替えサービス





売場陳列を部門やカテゴリー別に再構築し、商品配置の最適化をサポートします。

春夏/秋冬の季節ごとの棚替えから、週単位のカテゴリリセットも対応。シーズンファストバイを逃さず売上利益拡大を支援。

計画通りの棚割展開で売場鮮度と購買体験を向上させます。





・賞味期限チェック(AExpi)

https://service.ajis.jp/service/merchandising/best-bydatecheck.html





賞味期限チェック(AExpi)





昨年の出展で多くの方にご関心をいただいた人気サービス。値下げ、廃棄など多段階的にチェックできるシステムと、現場作業をパッケージしたソリューション提案も可能です。

賞味期限チェックの精度と生産性を高める仕組みを、デモ体験でご紹介します。





・店頭ラウンダー

https://www.mitoriz.co.jp/business/service/realmarketing-retailsupport/





メーカーの販促施策と小売りのPB(自社ブランド)の価値を各店舗で最大化する店頭実現を確実に行います。

定期的な売場フォローから、繁閑・販促に合わせたスポットでの売場立上げで、売り上げアップに繋げるための店頭実現を支援しています。





・各種調査

https://www.ajis-research.jp/service/





顧客体験の改善及び満足度の向上、企業価値を高めるための仕組みづくりを目的とした ミステリーショッピングや売場づくり調査をご提案しています。

調査実施後は分析、課題解決までのPDCAサイクルを構築して改善活動に繋げていただけます。





また、当日はこれまで行った豊富な事例や最新情報を特別にご紹介します。(展示内容は予告なく変更されることがございます。)





皆様のお立ち寄りを心よりお待ち申し上げております。









【開催概要】

会期 ： 2026年2月18日(水)～20日(金)

10:00～17:00(※最終日は16:00まで)

会場 ： 幕張メッセ

小間位置 ： 2-622

SMTS2026 HP： https://www.smts.jp/jp/index.html









■会社情報

会社名： 株式会社エイジス(英文名AJIS CO., LTD.)

代表者： 代表取締役社長 福田 久也

設立 ： 1978年5月23日

所在地： 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7727-1

事業 ： 実地棚卸サービス

その他の流通業周辺サービス

URL ： https://www.ajis.jp/