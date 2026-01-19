こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リバプール・フットボール・クラブ（LFC）、SASとグローバルパートナーとして提携
リバプールFC（LFC）は、データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）と複数年にわたる新たなパートナーシップ契約を締結し、SASがLFCの公式AIマーケティング・オートメーション・パートナーとなることを発表しました。
本パートナーシップは、イノベーション、パフォーマンス、継続的な改善に共通の価値観を持つ、2つの世界的なブランドを結びつけるものです。本パートナーシップを通じて、LFCはSAS® Customer Intelligence 360とSAS Viyaを統合し、マーケティング・オートメーション、キャンペーン管理、データドリブンな意志決定において、より高い効率性と深いインサイトを提供します。
SASは、約50年にわたり、アナリティクスの分野を牽引してきました。1976年の創業以来、SASはデータおよびAIを活用したマーケティング・オートメーションの分野において最も信頼される企業の一社へと成長し、あらゆる主要産業の組織に対し、より迅速で、よりスマートかつ、より確かな意志決定を可能にするソリューションを提供してきました。信頼性、確実性、専門性に基づく評価を礎に、データを活用して世界中で進歩と価値創出を推進し続けています。
SASの最高マーケティング責任者であるジェニファー・チェイス（Jennifer Chase）は、次のように述べています。「LFCは、世界で最も熱狂的なファンを擁していますが、データとAIを活用することで、ファン体験をさらに高めるお手伝いができることを光栄に思います。SASのテクノロジーにより、LFCは大量のデータを意味あるリアルタイムなインサイトへと転換し、適切なメッセージを適切なファンに、適切なタイミングで届けることが可能になります。これにより、LFCのホームスタジアムであるアンフィールドから世界中のファンとより深くつながることができます」
LFCの最高商務責任者であるベン・ラティ（Ben Latty）氏は、次のように述べています。「SASと我々のパートナーシップは、当クラブのマーケティングアプローチを進化させていく上で重要な一歩です。SAS Customer Intelligence 360やSAS ViyaをはじめとするSASのテクノロジーを統合することで、LFCは業務の効率化やより的確な意志決定をサポートする強力なツールを利用できるようになります。パートナーシップが進展するにつれ、サポーター一人ひとりに、よりパーソナライズされた体験を提供できるようになり、クラブおよびパートナー企業様向けのキャンペーンをさらに効果的に展開することが可能になるでしょう。SASがLFCのパートナーシップファミリーに加わることをとても嬉しく思います。また、SASがLFC財団およびそのSTEMプログラムと協働することで、若者にデータとAIの力を紹介するなど、将来の仕事に必要なデジタルスキルと知識習得をサポートしてくれることにも期待しています」
SASは今後もLFC財団と協働し、AIおよびデータ教育に特化した取り組みについても模索していきます。これらの取り組みは、子どもたちが早い段階からSTEMを学ぶことの重要性を提唱し、好奇心、問題解決力、創造性といった不可欠なスキルの育成を支援してきたLFC財団の既存プログラムをさらに発展させるものです。
SASは長年にわたり、世界中の教育とテクノロジースキル向上の支援に取り組んできました。今後もLFC財団と連携し、次世代に向けた意義ある学びの機会を創出していきます。
*2025年12月17日にリバプール・フットボール・クラブより発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/lfc-welcomes-sas-as-global-partner.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
リバプール・フットボール・クラブ（LFC）について
1892年に創設されたリバプール・フットボール・クラブは、世界で最も歴史があり、名高いサッカークラブの一つです。これまでに、プレミアリーグを含めリーグ優勝20回、FAカップ8回、リーグカップ10回、欧州チャンピオンズカップ6回、UEFAカップ3回、UEFAスーパーカップ4回、チャリティシールド16回をはじめ、女子スーパーリーグ優勝2回、女子チャンピオンシップ優勝1回と数々のタイトルを獲得してきました。
社会的責任を重視するクラブとして、リバプールFCは、受賞歴のあるクラブの取り組み「The Red Way」を通じて行っている活動を誇りにしています。同クラブは、人々、地球、そして地域社会のために、より良い未来を創出することへの継続的なコミットメントを掲げています。これには、クラブ全体でのサステナビリティ向上への取り組み、あらゆる分野における平等性・多様性・一体性の推進、そして公式チャリティであるLFC財団を通じて、マージーサイド地域およびその先の子どもや若者に人生を変える機会を提供する活動が含まれます。
SASについて
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。
*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。
本パートナーシップは、イノベーション、パフォーマンス、継続的な改善に共通の価値観を持つ、2つの世界的なブランドを結びつけるものです。本パートナーシップを通じて、LFCはSAS® Customer Intelligence 360とSAS Viyaを統合し、マーケティング・オートメーション、キャンペーン管理、データドリブンな意志決定において、より高い効率性と深いインサイトを提供します。
SASの最高マーケティング責任者であるジェニファー・チェイス（Jennifer Chase）は、次のように述べています。「LFCは、世界で最も熱狂的なファンを擁していますが、データとAIを活用することで、ファン体験をさらに高めるお手伝いができることを光栄に思います。SASのテクノロジーにより、LFCは大量のデータを意味あるリアルタイムなインサイトへと転換し、適切なメッセージを適切なファンに、適切なタイミングで届けることが可能になります。これにより、LFCのホームスタジアムであるアンフィールドから世界中のファンとより深くつながることができます」
LFCの最高商務責任者であるベン・ラティ（Ben Latty）氏は、次のように述べています。「SASと我々のパートナーシップは、当クラブのマーケティングアプローチを進化させていく上で重要な一歩です。SAS Customer Intelligence 360やSAS ViyaをはじめとするSASのテクノロジーを統合することで、LFCは業務の効率化やより的確な意志決定をサポートする強力なツールを利用できるようになります。パートナーシップが進展するにつれ、サポーター一人ひとりに、よりパーソナライズされた体験を提供できるようになり、クラブおよびパートナー企業様向けのキャンペーンをさらに効果的に展開することが可能になるでしょう。SASがLFCのパートナーシップファミリーに加わることをとても嬉しく思います。また、SASがLFC財団およびそのSTEMプログラムと協働することで、若者にデータとAIの力を紹介するなど、将来の仕事に必要なデジタルスキルと知識習得をサポートしてくれることにも期待しています」
SASは今後もLFC財団と協働し、AIおよびデータ教育に特化した取り組みについても模索していきます。これらの取り組みは、子どもたちが早い段階からSTEMを学ぶことの重要性を提唱し、好奇心、問題解決力、創造性といった不可欠なスキルの育成を支援してきたLFC財団の既存プログラムをさらに発展させるものです。
SASは長年にわたり、世界中の教育とテクノロジースキル向上の支援に取り組んできました。今後もLFC財団と連携し、次世代に向けた意義ある学びの機会を創出していきます。
*2025年12月17日にリバプール・フットボール・クラブより発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/december/lfc-welcomes-sas-as-global-partner.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
リバプール・フットボール・クラブ（LFC）について
1892年に創設されたリバプール・フットボール・クラブは、世界で最も歴史があり、名高いサッカークラブの一つです。これまでに、プレミアリーグを含めリーグ優勝20回、FAカップ8回、リーグカップ10回、欧州チャンピオンズカップ6回、UEFAカップ3回、UEFAスーパーカップ4回、チャリティシールド16回をはじめ、女子スーパーリーグ優勝2回、女子チャンピオンシップ優勝1回と数々のタイトルを獲得してきました。
社会的責任を重視するクラブとして、リバプールFCは、受賞歴のあるクラブの取り組み「The Red Way」を通じて行っている活動を誇りにしています。同クラブは、人々、地球、そして地域社会のために、より良い未来を創出することへの継続的なコミットメントを掲げています。これには、クラブ全体でのサステナビリティ向上への取り組み、あらゆる分野における平等性・多様性・一体性の推進、そして公式チャリティであるLFC財団を通じて、マージーサイド地域およびその先の子どもや若者に人生を変える機会を提供する活動が含まれます。
SASについて
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。
*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。