アルプスアルパイン、「CES 2026」に出展

アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプ スアルパイン」）は、2026 年 1 月 6 日（火）〜9 日（金）に Las Vegas Convention Center で開催され る「CES 2026」に出展いたします。本展示では、新 VISON「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来 をつくる」を具現化した製品を展示。私たちが目指す、人と空間がシームレスにつながる世界を実現す る 「空間価値インテグレーター」 としての姿を提示します。人の感覚体験そのものを進化させ、より 豊かで持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ぜひ、アルプスアルパインのブースへお立ち寄りください。