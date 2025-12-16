こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アルプスアルパイン、「CES 2026」に出展
- 新ビジョンを基点に、空間価値インテグレーターとしての未来を提案 -
「CES 2026」概要
https://digitalpr.jp/table_img/1751/124798/124798_web_1.png
【メディア向けツアー（Media Briefing）】
内容：アルプスアルパインの会社概要及び CES 展示品のご説明
開催日時（現地時刻）：1 月 9 日（金）10:00〜11:00
注目の出展内容
アルプスアルパインは、Digital Cabin Solution テクノロジーを中心に、
・五感センシング技術（カメラ、マイク、触覚デバイスなど）
・HMI 技術による空間演出（音・光・振動・香り）
・ソフトウェアとデータソリューション
を統合することで、空間そのものを進化させる 「空間価値インテグレーター」 のコンセプトを提案し ます。本展示では、このコンセプトを体感いただく デモンストレーション動画 と、技術を応用した 具体的な展示アイテム を紹介します。
五感に働きかける感性デバイスにより、映像や音だけでは得 られない“次世代のゲーム没入体験”を提供します。座席に内 蔵したデバイスによる多点振動を身体で理解できるようにし、 シーンに合わせた香りの演出で記憶に残る体験を生み出しま す。さらに、耳元で方向を示す定位音により、空間の立体感 をより鮮明に伝えます。触覚・嗅覚・聴覚という三つの感性 刺激を組み合わせることで、直感的な判断を促し、集中を高 め、感情と空間がつながる没入体験を実現します。
視覚障がい者の移動体験を向上させる、帽子装着型の障害物ア ラートデバイスです。白杖では検知しにくい顔や胸の高さの障 害物に対応し、帽子に内蔵した距離センサーが障害物を検知、直 感的な振動アラートで即時通知します。これにより、見えない不 安を触覚で補い、心理的負担を軽減します。例えば、頭上の看板 への接触や、行列で前の人が進んだことに気づけない場面、混雑 した駅構内での衝突リスクなど、日常の移動に潜む不安を解消 できます。振動通知が空間の把握力を高め、自信を持って前へ進 めるよう支援します。安心して移動できる自由さと広がる行動 範囲を実現し、外の世界とつながる体験を後押しします。
本件に関するお問合わせ先
アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部 PR 課
電話 050-3613-1581（部門直通）
E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
アルプスアルパイン展示会サイト
https://tech.alpsalpine.com/e/exhibition/detail/ces2026/
CES2026公式サイト
https://www.ces.tech
CES2026アルプスアルパイン展示紹介ページ
https://exhibitors.ces.tech/8_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?exhid=0013000001KYV02AAH
アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプ スアルパイン」）は、2026 年 1 月 6 日（火）〜9 日（金）に Las Vegas Convention Center で開催され る「CES 2026」に出展いたします。本展示では、新 VISON「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来 をつくる」を具現化した製品を展示。私たちが目指す、人と空間がシームレスにつながる世界を実現す る 「空間価値インテグレーター」 としての姿を提示します。人の感覚体験そのものを進化させ、より 豊かで持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ぜひ、アルプスアルパインのブースへお立ち寄りください。
「CES 2026」概要
https://digitalpr.jp/table_img/1751/124798/124798_web_1.png
【メディア向けツアー（Media Briefing）】
内容：アルプスアルパインの会社概要及び CES 展示品のご説明
開催日時（現地時刻）：1 月 9 日（金）10:00〜11:00
注目の出展内容
アルプスアルパインは、Digital Cabin Solution テクノロジーを中心に、
・五感センシング技術（カメラ、マイク、触覚デバイスなど）
・HMI 技術による空間演出（音・光・振動・香り）
・ソフトウェアとデータソリューション
を統合することで、空間そのものを進化させる 「空間価値インテグレーター」 のコンセプトを提案し ます。本展示では、このコンセプトを体感いただく デモンストレーション動画 と、技術を応用した 具体的な展示アイテム を紹介します。
【Drive Play Feel】
五感に働きかける感性デバイスにより、映像や音だけでは得 られない“次世代のゲーム没入体験”を提供します。座席に内 蔵したデバイスによる多点振動を身体で理解できるようにし、 シーンに合わせた香りの演出で記憶に残る体験を生み出しま す。さらに、耳元で方向を示す定位音により、空間の立体感 をより鮮明に伝えます。触覚・嗅覚・聴覚という三つの感性 刺激を組み合わせることで、直感的な判断を促し、集中を高 め、感情と空間がつながる没入体験を実現します。
【認知拡張デバイス】
視覚障がい者の移動体験を向上させる、帽子装着型の障害物ア ラートデバイスです。白杖では検知しにくい顔や胸の高さの障 害物に対応し、帽子に内蔵した距離センサーが障害物を検知、直 感的な振動アラートで即時通知します。これにより、見えない不 安を触覚で補い、心理的負担を軽減します。例えば、頭上の看板 への接触や、行列で前の人が進んだことに気づけない場面、混雑 した駅構内での衝突リスクなど、日常の移動に潜む不安を解消 できます。振動通知が空間の把握力を高め、自信を持って前へ進 めるよう支援します。安心して移動できる自由さと広がる行動 範囲を実現し、外の世界とつながる体験を後押しします。
以上
本件に関するお問合わせ先
アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部 PR 課
電話 050-3613-1581（部門直通）
E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
アルプスアルパイン展示会サイト
https://tech.alpsalpine.com/e/exhibition/detail/ces2026/
CES2026公式サイト
https://www.ces.tech
CES2026アルプスアルパイン展示紹介ページ
https://exhibitors.ces.tech/8_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?exhid=0013000001KYV02AAH