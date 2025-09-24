¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI Platform on Microsoft Azure Specialization¡×¤ò¼èÆÀ ～¡ÖThird AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò¶¯²½～
AI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖThird AI¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëJTP³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ Ë¡¢°Ê²¼¡§JTP¡Ë¤Ï¡¢Microsoft¼Ò¤Î¾å°Ì¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê»ñ³Ê¡ÖAI Platform on Microsoft Azure Specialization¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AI Platform on Microsoft Azure Specialization¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Specialization¤Ï¡¢Microsoft¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Microsoft¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤¬Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾å°ÌÇ§Äê»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙJTP¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡ÖAI Platform on Microsoft Azure Specialization¡×¤Ï¡¢Microsoft Azure´Ä¶¤Ç¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¡¦¼ÂÀÓ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¤ß¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JTP¤Ç¤Ï¡¢AI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖThird AI¡×¤òÃæ¿´¤ËMicrosoft Azure¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎMicrosoft Azure¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤äAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÈÉý¹¤¤»Ù±çÂÎÀ©¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢JTP¤Ï¡ÖAI Platform on Microsoft Azure Specialization¡×Ç§Äê¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡ÖDigital & App Innovation ¡ÊAzure¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖData & AI ¡ÊAzure¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖInfrastructure ¡ÊAzure¡Ë¡×¡¢¡ÖSecurity¡×¤Î·×4Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢JTP³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ Microsoft Azure ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾å°Ì¥Ñー¥È¥Êー»ñ³Ê¡ÖAI Platform on Microsoft Azure Specialization¡×¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¼Ò¤Ï¡¢AI¡¦¥Çー¥¿ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Azure OpenAI ¤ò´Þ¤à Azure ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢JTP³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹âÅÙ¤Ê AI µ»½ÑÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê¶ÈÌ³ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖAI Agent World¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â JTP³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î AI ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ñー¥È¥Êー»ö¶ÈËÜÉô ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Ñー¥È¥ÊーÅý³çËÜÉôÄ¹
ÌÚÂ¼ Ì÷ÍÍ
¢£Third AI ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Third AI¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ä²èÁü¸¡º÷¤Ê¤É¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î¤Î¡ÖThird AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢130¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢SaaS·¿¤ÎÄê´ü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÏ¢·È¤·¤¿ÁÈ¿¥Æâ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¸¡º÷°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤¿²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³Æ¼ï³ÈÄ¥µ¡Ç½¡Ê*1¡Ë¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¤ä¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÁªÂò¤·¤ÆÆÈ¼«AI¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎRAG¥·¥¹¥Æ¥à¤òAI¤¬¼«Æ°È½ÊÌ¤·¤Æ²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê*2¡Ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÄ¾´¶Åª¤ÊWeb UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
