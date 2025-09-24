10/21開催【実演・事例紹介】日常業務で使えるAI活用ウェビナー！ AIチャット×OCRの実践術からExcelとフォルダ操作の自動化まで一挙ご紹介
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月21日（火）12時から日常業務で使えるAI活用をテーマにウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、生成AIによる業務効率化の最新事例を2社から徹底解説します。
前半では、DX推進に必要な「思考の高速化」と「作業の自動化」をテーマに、Excel・フォルダ操作の自動化事例を実演を交えてご紹介。後半では、OCRの精度や手入力にお悩みの方に向けて、「AIチャット×OCR」で紙業務をゼロにする実践術を解説します。
日々の業務を効率化したい方、AI活用を検討している方にとって役立つ内容となっております。ぜひご参加ください。
■開催概要
10/21開催【実演・事例紹介】日常業務で使えるAI活用ウェビナー！
AIチャット×OCRの実践術からExcelとフォルダ操作の自動化まで一挙ご紹介
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年10月21日（火）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：10月21日（火）11:00まで
無料参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251021webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・現在利用しているOCRの精度に課題がありお困りの方
・工数を減らして業務効率化を目指したいDX推進部の方
・現場での手入力やフォーマット統一に課題を感じている方
・生成AIを活用した業務改善事例を知りたい方
・業務改善に必要な「思考の高速化」について興味のある方
・AI活用支援サービスをお求めの方
■ウェビナー登壇者
・株式会社div デジタル人材教育事業部 三尾 剛 氏
・株式会社アイ・ティー・ワン ソリューション開発部 リーダー 松尾 優大 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 葛尾 勇樹
■ウェビナー登壇者情報
株式会社div デジタル人材教育事業部 三尾 剛 氏
『日本を代表する大企業』の法人向け研修を担当。法人向けDX・業務効率化研修のトレーナーとして、業務効率化に必要なIT支援を提供する。業務プロセスのスリム化からITスキルの習得、自動化ツールの実装までを伴走し、企業様の業務改善に貢献。
株式会社アイ・ティー・ワン ソリューション開発部 リーダー 松尾 優大 氏
損保向けDWHのアプリケーション開発を経験後、自社ソリューションのAI-OCRサービス fukiya OCRの開発・運用・保守に従事。お客さまと関わる中で現場の声に寄り添い、より使いやすく高機能な製品としてORCANOを企画・提案し、製品開発を一貫して推進。現場発のプロダクト開発を牽引するテックリーダーとして、プロダクトの価値最大化に挑み続けている。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 葛尾 勇樹
無料参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251021webinar
