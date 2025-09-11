こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年9月より全国5か所の髙島屋でPOP UP SHOPを開催
ヤーマン最高峰*¹美顔器の限定キットや最新美容機器が登場
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、大阪髙島屋を皮切りに2025年9月10日（水）より全国5か所の髙島屋でPOP UP SHOPを開催いたします。
POP UP SHOPでは、装着するだけでリフトケア*²とフォトケアが叶うコードレスなマスク型美顔器『ブルーグリーンマスク リフト』や、最高峰*¹美顔器『YA-MAN THE MIYABI』をはじめとしたヤーマン最新の美容機器を幅広く展開いたします。
また、2025年9月17日(水)より開催される大阪髙島屋「緑LED＆リフトケア*² POP UP SHOP」限定で、顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』をご体験いただけます。
■主な取扱製品
ブルーグリーンマスク リフト / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込77,000円
リフトケア*²とフォトケアが一台で叶うコードレスなマスク型美顔器です。「大小頬骨筋」や「咬筋」などの狙った表情筋へ効率的にアプローチ。フォトケアには青緑と赤の２色が搭載されており、肌の状態や目的にあわせた使い分けが可能です。特許*⁴を取得した「505nm」の波長の青緑光は透明感*⁵のある明るく澄んだ肌へと導きます。1回10分つけているだけで、本格的なフェイスケアを実現します。凹凸のある多様な顔立ちにもフィットする立体構造でありながら、折り畳み可能な設計を叶えました。「折り紙」から着想を得たデザインで、収納や持ち運びにも便利です。
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/medilift/blue-green-mask-lift.html
リフトロジー プロ / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込 68,300円
リフトケア*⁶特化型美顔器『リフトロジー』の最上位モデル。お客さまの「目もとにアプローチしたい」という声にお応えし、眼輪筋ケアに特化した新モード「EYEモード」を新搭載いたしました。また、EMSの種類のバリエーションを拡充したことで、より繊細なアプローチが可能になしました。本体に専用の置台が付属し、ご自宅の洗面台や化粧台などご自身の生活の導線に設置しやすくなりました。
YA-MAN THE MIYABI 特別キット / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込385,000円
“美顔器のヤーマン”の技術が集結し、次世代エイジングケア*⁷技術「CERTEC*⁸（サーテック）」とRF（ラジオ波）同時搭載した最高峰*¹美顔器の髙島屋特別キット。期間中、『YA-MAN THE MIYABI』現品に、3種類の『パワーブースターパッド』（現品）と、『ナノリフトセラム』（現品）をお付けします。
セット内容：
YA-MAN THE MIYABI / YA-MAN TOKYO JAPAN
パワーブースターパッド 3種 各15包入り / YA-MAN TOKYO JAPAN
ナノリフトセラム / YA-MAN TOKYO JAPAN
参考：CERTEC*⁸（サーテック）とは
Cell Energy Regeneration Technology.肌深部（角質層まで）に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語。１つの電極・１つの周波数で、熱刺激と電気刺激を同時に与えることができ、ヤーマンが目指すエイジングケア*⁷テクノロジーとして研究されている。
■『FACE LIFT GYM』 大阪髙島屋POP UP SHOP特別コース
9月17日（水）～9月23日（火・祝）の大阪髙島屋POP UPに限定で、ヤーマンがご提供するリフトケア*²をご体験いただける顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM』の大阪髙島屋POP UP SHOP特別コースをご用意しております。ヤーマン最高峰*¹美顔器『YA-MAN THE MIYABI』もしくは『フォトプラス プレステージ SP Ⅲ』をお肌でお試しいただきながら表情筋をトレーニングする特別なメニューです。事前にご予約いただくとスムーズにご案内可能ですが、当日のご来店も受け付けております。
『FACE LIFT GYM』 大阪髙島屋 POP UP SHOP 特別コース
期間：9月17日(水)～9月23日(火・祝)
価格：税込6,050円
所要時間：約40分
ご予約・お問い合わせ：大阪髙島屋化粧品売場 06-6631-1101（代表）
■髙島屋 POP UP SHOP出店情報
ヤーマンでは今秋髙島屋各店舗にてPOP UP SHOPを出店いたします。各イベントでは特別なキットやヤーマンの最新美容機器をご用意しております。ぜひお立ち寄りください。
大阪髙島屋
出店期間：2025年9月10日(水)～2025年9月16日(火) 1階 化粧品売場 POP UPスペース
出店期間：2025年9月17日(水)～2025年9月23日(火・祝) 1階 グッドショックプレイス
※9月17日(水)より実施のPOP UP SHOPではFACE LIFT GYMの特別コースをご用意しております。 営業時間：10:00～20:00 ※施設の営業時間に準ずる 電話：070-8797-7309 [直通]
所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-5 大阪髙島屋
施設ウェブサイト：大阪髙島屋ホームページ
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
柏髙島屋
出店期間：2025年9月24日(水)～2025年9月30日(火)
営業時間：10:00～20:00 ※施設の営業時間に準ずる
電話：070-4556-1808 [直通]
所在地：千葉県柏市末広町3-16 柏髙島屋 S館3階 正面特設会場
施設ウェブサイト：柏髙島屋ホームページ
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
ジェイアール名古屋タカシマヤ
出店期間：2025年10月15日(水)～2025年10月21日(火)
営業時間：10:00～20:00 ※施設の営業時間に準ずる
電話：090-1143-2398 [直通]
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階化粧品イベントスポット
施設ウェブサイト：ジェイアール名古屋タカシマヤHP
https://www.jr-takashimaya.co.jp/
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
京都髙島屋
出店期間：2025年10月16日(木)～2026年1月7日(水) ※終了日は変更になる場合が有ります。
営業時間：10:00～20:00 ※施設の営業時間に準ずる
電話：080-5064-7455 [直通]
所在地：京都市下京区四条通河原町西入真町52 京都髙島屋 1階 化粧品売場
施設ウェブサイト：京都髙島屋HP
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
＊1 ヤーマンの美顔器として
＊2 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称
＊3 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
＊4 特開2025－026712 メラニン産生抑制装置及びメラニン産生抑制方法
＊5 うるおうことによる肌の見え方
＊6 機器で肌を引き上げた状態で行うケア
＊7 年齢に応じたお手入れ
＊8 Cell Energy Regeneration Technology.肌深部(角質層まで)に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語
＊9 角質層まで
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
