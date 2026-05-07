オホーツクの風が吹く湧別町で今、一つの“変化”が起きています。 少子化の荒波に抗い、6年ぶりに2クラス編成を復活させた『湧別高校』。その立役者となったのは、一人の卒業生の情熱が生んだ宿泊交流施設『Yura Yubetsu』でした。 今回は、この場所に集まる“個”の物語と、“町の未来”を探ります。卒業生の恩返しが、町の課題を解決へ サロマ湖が位置する北海道湧別町にある『湧別高校』。これまで2クラス編成の募集