FOXスポーツの投稿が物議

米スポーツ局「FOXスポーツ」が1日（日本時間2日）、公式X（旧ツイッター）で「打者にとって最も恐ろしい光景とは何でしょうか？」と問いかけ、ポストシーズン（PS）で活躍が期待される投手を列挙した。しかし、昨年のワールドシリーズMVPに輝いたドジャース・山本由伸投手が選外となり、「ヨシへの無礼が続く」と米ファンは嫌悪感を示している。

同局の投稿では、キャム・シュリットラー（ヤンキース）、メイソン・ミラー（パドレス）、ジェイコブ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）の3投手が投稿された。シュリットラーとミジオロウスキーは各リーグのサイ・ヤング賞最有力候補であり、ミラーも最強守護神の名をほしいままにしている。しかし、PSでの成績は山本が格上だ。

昨年のPSでは、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦では9回1失点で完投勝利を挙げると、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦でも9回1失点完投勝利をマーク。第6戦でも6回1失点で勝利投手になり、翌日の第7戦は9回から登板し、延長11回まで投げて“胴上げ投手”になった。ワールドシリーズMVPにも輝いている。シリーズ全体を通じて6登板（5先発）して5勝1敗、防御率1.45、37回1/3でWHIP0.78だった。

候補外に納得がいかない米ファンからは「完全に勘違いしていますよ」「ヨシノブ・ヤマモト」「試合を通じて対処しなければならない選手はたった1人だけ」「ヤマモトとスクーバルはどこだ」「ヨシへの無礼が続く……ブルージェイズに誰を選びたいか聞いてみるといい」「ブルージェイズファンに聞いてみろ」と絶賛と不満が噴出した。

マウンド上で吠える山本の迫力満点な写真や、不気味な加工でSNS上で話題を呼んだ「ホラー写真」、昨年の世界一を決めた歓喜のGIF動画を添付され、異議を唱えている。今年も山本の活躍が期待される。（Full-Count編集部）