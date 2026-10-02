ことし３月に三重県の新名神高速道路で６人が死亡した事故。遺族が初めて事故車両と対面しました。

【写真を見る】新名神の6人死亡事故 遺族が事故車両と対面 ｢想定以上の状態｣｢本当にひどいものだったと感じる｣ 三重

10月2日午後、三重県警高速隊の分駐隊を訪れた遺族たち。ことし3月に三重県亀山市の新名神下り線で起きた事故では、渋滞の列に大型トラックが追突し、追突された車2台に乗っていた松本幸司さん(当時45)、恵梨子さん(当時42)、莉桜さん(当時11)、壮眞さん(当時8)、彩那さん(当時5)の一家5人と髙峰啓三さん(当時56)の合わせて6人が犠牲になりました。

過失運転致死の罪に問われている水谷水都代被告(55)は、携帯電話でTikTokの動画のスクリーンショットをしようとして、13秒ほど脇見をしながら時速約82キロで運転していたとされています。

「想定以上の状態」｢本当にひどいものだったと感じる｣

10月2日、松本さん一家の遺族が初めて事故車両と対面し、花を手向けて手を合わせた後、警察から当時の状況などの説明を受けました。



（松本幸司さんの姉）

「（事故が）どういうものだったか目でちゃんと確認しなくてはいけないかなと。自分が想定していたもの以上の状態だった。ショックでしかなくて言葉が見つからない」

裁判で水谷被告には、過失運転致死罪の上限である拘禁刑7年が求刑されています。



（松本恵梨子さんの兄）

「車両から感じるのは、（事故が）本当にひどいものだったということ。起こしてしまった被告にはちゃんと理解してもらって、こんなことになってしまったということを分かった上で反省してもらいたい」



判決は、10月20日に言い渡されます。