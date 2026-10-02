確率6%のオマケ入り神アイテム!?本屋限定「ちいかわシールコレクション」開封レビュー
YouTubeチャンネル「もうりさんち」が、「【ちいかわ】確率6%でオマケ⁉︎本屋のみで買えるちいかわのランダムシール」を公開した。本屋限定で発売された「ちいかわ なにがでるかな？ シールコレクション」を購入し、激レアな「おまけ」やシークレットを狙って開封に挑む様子が収められている。
発売日当日に本屋を訪れた出演者は、「お1人様3枚まで」の購入制限がある中、束の後ろから3枚を選んで購入。全9種のラインナップを確認しつつ、シークレットの正体について「『あのこ』か『鎧さん』か」と予想を白熱させる。1箱50枚入りという点に注目し、「シークレットめっちゃ確率低いんじゃないかな」と分析。さらに、50パック中3パックにのみ「おまけ」が入っていることに触れ、「めちゃくちゃ遊び要素ある」と期待を膨らませた。
いよいよ1つ目を開封すると、「ハチワレ」のシールが登場。「ツルッとした素材だね」と質感を確かめつつ、マンガの1コマがデザインされている点に「めちゃくちゃ可愛くない？」と目を輝かせる。続く2つ目は「うさぎ」を引き当て、たくあんを持つ姿や切り取り線がある仕様を高く評価。しかし、どちらのパックにも目当ての「おまけ」は入っていなかった。
最後の3つ目では「ちいかわちゃんが出てほしい」と願いを込めて開封したものの、結果は「くりまんじゅう」に。「我々のくりまんじゅうだらけくじのようですね」と苦笑いしつつも、おなじみの表情と可愛らしい姿のギャップ萌えを楽しんだ様子。残念ながらシークレットや「おまけ」には出会えなかったものの、シール自体の高いクオリティと開封のワクワク感が伝わる動画となっている。ちいかわファンにとって、何が出るか予想しながら開ける瞬間の楽しさこそが、このアイテム最大の魅力と言えそうだ。
発売日当日に本屋を訪れた出演者は、「お1人様3枚まで」の購入制限がある中、束の後ろから3枚を選んで購入。全9種のラインナップを確認しつつ、シークレットの正体について「『あのこ』か『鎧さん』か」と予想を白熱させる。1箱50枚入りという点に注目し、「シークレットめっちゃ確率低いんじゃないかな」と分析。さらに、50パック中3パックにのみ「おまけ」が入っていることに触れ、「めちゃくちゃ遊び要素ある」と期待を膨らませた。
いよいよ1つ目を開封すると、「ハチワレ」のシールが登場。「ツルッとした素材だね」と質感を確かめつつ、マンガの1コマがデザインされている点に「めちゃくちゃ可愛くない？」と目を輝かせる。続く2つ目は「うさぎ」を引き当て、たくあんを持つ姿や切り取り線がある仕様を高く評価。しかし、どちらのパックにも目当ての「おまけ」は入っていなかった。
最後の3つ目では「ちいかわちゃんが出てほしい」と願いを込めて開封したものの、結果は「くりまんじゅう」に。「我々のくりまんじゅうだらけくじのようですね」と苦笑いしつつも、おなじみの表情と可愛らしい姿のギャップ萌えを楽しんだ様子。残念ながらシークレットや「おまけ」には出会えなかったものの、シール自体の高いクオリティと開封のワクワク感が伝わる動画となっている。ちいかわファンにとって、何が出るか予想しながら開ける瞬間の楽しさこそが、このアイテム最大の魅力と言えそうだ。
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ひょうきんでびびりな夫（なりき）と、にこにこでずぼらな妻（あさえ）が、 大好きな推し活を中心に日常生活や お出掛けの様子発信しています 「こんな事あったね。笑」 と笑えるように、夫婦の日々を重ねていきます。 【お仕事のご依頼・お問い合せはこちら】 mouri.san.chi@gmail.com
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