完熟フレッシュ・池田レイラ、水着でナイトプール満喫する姿に反響「ただただかわいい」
親子お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが1日にInstagramを更新。ナイトプールを満喫する水着姿を披露すると、ファンから「かわいい」の声が続出した。
【別カット】美背中あらわのバックショットも
コンビとして活動と並行して、2024年からはグラビアでも活躍している池田。2024年12月には「グラジャパ!」が選ぶ「グラジャパ！アワード2024」で最優秀新人賞にも選ばれている。
そんな彼女が「今年最初で最後のプールでした」と投稿したのは、ホテルのプールで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、水着でナイトプールを楽しむ姿が収められている。
池田の投稿に、ファンからは「めちゃくちゃスタイル良くて可愛い」「可愛くてスタイルがいいから水着姿が眩しく見えてしまう」「かわいい。ただただかわいい」といった反響が集まった。
引用：「完熟フレッシュ 池田レイラ」Instagram（@kanjukufresh_leyla）
【別カット】美背中あらわのバックショットも
コンビとして活動と並行して、2024年からはグラビアでも活躍している池田。2024年12月には「グラジャパ!」が選ぶ「グラジャパ！アワード2024」で最優秀新人賞にも選ばれている。
そんな彼女が「今年最初で最後のプールでした」と投稿したのは、ホテルのプールで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、水着でナイトプールを楽しむ姿が収められている。
池田の投稿に、ファンからは「めちゃくちゃスタイル良くて可愛い」「可愛くてスタイルがいいから水着姿が眩しく見えてしまう」「かわいい。ただただかわいい」といった反響が集まった。
引用：「完熟フレッシュ 池田レイラ」Instagram（@kanjukufresh_leyla）