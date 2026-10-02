『探偵！ナイトスクープ』貴重映像…“水没した車から脱出する方法”を真剣に実証実験
きょう2日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、石田靖探偵が「水没した車から脱出する方法は？」を調査する。
【番組カット】真栄田賢探偵が調査…「まちの奇奇怪怪おじさん」
依頼者である鹿児島県の女性（40）の息子は1歳から自動車にハマり、現在5歳児の“クルマ大好き博士”。最近では、千葉や石川・富山の大雨による冠水被害を見て、改めて水の怖さを知ることになったが、そんなきっかけから息子は「水没した車から、どれだけ安全に脱出できるか！」という動画をYouTubeで見て、彼なりに研究しているよう。
外れないシートベルトを切ったり、ドアが開かなくなった状態から脱出用のハンマーで窓を割っているのを見て、「ママの車は古いから、シートベルトを切って、窓ガラスを割ってもいい？」と言い出した。依頼者は全力で阻止したが、よくよく考えてみると、息子の興味は本当は命を守るための大切な知識ではないだろうか、と思うようになった。一体、5歳児がどこまで体験できるのか分からないが、決してお遊びではなく、真剣に、息子のやってみたいことを体験させてもらえないだろうか、というもの。
自宅にうかがうと、部屋の中は車のおもちゃだらけで、その数130台。依頼者の息子・ソウシ君の願いは「（水没した）車の窓をハンマーで割りたい」で、「危ないけど、僕なら出来そうな気もする」と言う。そこで一行は、静岡にある施工技術総合研究所へ。この施設の中で車を水没させ、水圧でドアが開かなくなった時に脱出できるかを検証する。
目安は水深40センチ。開始2分、依頼者とソウシ君の乗った車は、ドアは開くが車内に水が浸入してきた。5分経つと、もうドアは開かない。そこでソウシ君はシートベルトを切り、いよいよハンマーで窓を叩き割るのだが…。続いては、パパと石田探偵が乗った車で「水深110センチで窓は開くのか」を検証する。外の水位と車内の水位が同じくらいになると、ドアは開きやすくなるというのだが、果たして…。大の大人2人が「怖い」と訴えた実証実験は、水害が頻発する昨今、貴重な映像を届ける。
このほか、真栄田賢探偵の「まちの奇奇怪怪おじさん」、せいや探偵の「エンド5秒を解説して！」を送る。
【番組カット】真栄田賢探偵が調査…「まちの奇奇怪怪おじさん」
依頼者である鹿児島県の女性（40）の息子は1歳から自動車にハマり、現在5歳児の“クルマ大好き博士”。最近では、千葉や石川・富山の大雨による冠水被害を見て、改めて水の怖さを知ることになったが、そんなきっかけから息子は「水没した車から、どれだけ安全に脱出できるか！」という動画をYouTubeで見て、彼なりに研究しているよう。
自宅にうかがうと、部屋の中は車のおもちゃだらけで、その数130台。依頼者の息子・ソウシ君の願いは「（水没した）車の窓をハンマーで割りたい」で、「危ないけど、僕なら出来そうな気もする」と言う。そこで一行は、静岡にある施工技術総合研究所へ。この施設の中で車を水没させ、水圧でドアが開かなくなった時に脱出できるかを検証する。
目安は水深40センチ。開始2分、依頼者とソウシ君の乗った車は、ドアは開くが車内に水が浸入してきた。5分経つと、もうドアは開かない。そこでソウシ君はシートベルトを切り、いよいよハンマーで窓を叩き割るのだが…。続いては、パパと石田探偵が乗った車で「水深110センチで窓は開くのか」を検証する。外の水位と車内の水位が同じくらいになると、ドアは開きやすくなるというのだが、果たして…。大の大人2人が「怖い」と訴えた実証実験は、水害が頻発する昨今、貴重な映像を届ける。
このほか、真栄田賢探偵の「まちの奇奇怪怪おじさん」、せいや探偵の「エンド5秒を解説して！」を送る。