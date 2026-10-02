愛犬シベリアンハスキーがみせる『目』を比較してみた飼い主さん。夫と自分に向けられる目はあまりにも違いすぎて…思わず笑ってしまう態度の違いが話題になっているのです。

こんなにあからさまなことある…？爆笑必至の光景は記事執筆時点で4.2万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：ハスキー犬が『パパに向ける目』と『ママに向ける目』を比較→あからさま過ぎる『態度の差』】

ハスキー犬の『夫に向ける目』と『自分に向ける目』を比較

Xアカウント『@NEAL_doganddog』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「北斎」くんのお姿。

この日、ママさんは日頃北斎くんが見せる夫、つまりパパさんへ向ける目と、自分へ向ける目の違いについて改めて比較することにしてみたのだといいます。

あからさま過ぎる『態度の差』に爆笑

パパさんを見る北斎くんの目は、まるで『恋する乙女』のようなきゅるんとした愛くるしいものなのだそう。

ほんの少し上目遣いで、白目がチラリと覗くその横顔はとんでもなく美しいと同時にとっても可愛いのだといいます。

対して、ママさんに見せる目というと…まさに『シベリアンハスキー』らしく、凛々しくて迫力に溢れた鋭いもの。

まるで小さな子供が全力で睨みつけているかのような…どこか無邪気さを秘めた表情は、パパさんを見つめる時の様子と比較すると、到底同一犬とは思えないほど。

飼い主さん曰く、とにかくパパさんのことが大好きな北斎くんは、ママさんのことを『ライバル視』している節があり、態度が全然違うのだとか。

この時も、ママさんがふざけてパパさんに抱きついたところを見てご立腹だったのだとか。

北斎くんのおもしろ可愛い『態度の差』は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛くて笑っちゃった」「ママさんに向ける顔、戦闘力高すぎてｗｗ」「実は上目遣いという可能性も…」「そんなに違う！？」「き、厳しい…」などのコメントが寄せられています。

とっても表情豊かな愛され男子のハスキーさん

北斎くんは、とっても表情豊かで甘えん坊な男の子。

パパさんとママさんに向ける態度の差で話題になったものの、もちろんママさんのことも大好きで日常の飾らないやり取りはとても尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす北斎くんの日常は日々多くのユーザーにシベリアンハスキーの魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@NEAL_doganddog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。