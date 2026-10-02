今日2日(金)は、晴れる所が多いですが、北海道や東北は日本海側を中心に雨や雷雨があるでしょう。西よりの風が強く吹きそうです。関東は南部を中心に雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。最高気温は昨日より低くなる所が多く、特に関東は昨日との気温差が大きくなりそうです。

晴れる所が多いが関東から北海道は雨の所あり

今日2日(金)、日本付近は大陸から張り出す高気圧に覆われますが、北海道の北で低気圧が発達し、北日本に寒気が流れ込むでしょう。





このため北海道や東北は日本海側を中心に雨が降り、雷を伴って一時的に雨脚の強まる所がありそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。また、西よりの風が強く吹くでしょう。標高の高い山では雪になりそうです。一方、北海道から東北の太平洋側は晴れる見込みです。関東は気圧の谷の影響を受けるでしょう。北部では昼頃まで雨の降る所がありますが、次第に晴れてくる見込みです。南部は雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。強く降ることはないものの、お出かけの際は念のため雨具をお持ちになるとよさそうです。甲信や北陸、東海は晴れる所が多いですが、一部でにわか雨がありそうです。近畿から九州にかけては、おおむね晴れる見込みです。沖縄も晴れますが、急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。

関東は昨日より大幅に気温が下がる

最高気温は昨日より低くなる所が多いでしょう。

北海道は20℃に届かず、風が強いため、体感温度はさらに下がりそうです。

東北は昨日より5℃前後低い20℃前後の予想です。

関東は昨日より6℃から8℃くらい低くなります。東京都心は、昨日は30.0℃まで上がりましたが、今日は22℃くらいにとどまりそうです。

北陸や東海から九州は昨日と同じくらいか、低くなるでしょう。北よりの風が吹くため、特に日本海側では昨日ほど上がらず、暑さは少し和らぎそうです。