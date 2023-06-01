半世紀前の〝悪夢〟は繰り返さなかった。阪神は１日の巨人戦（甲子園）で延長１２回、５時間５分の死闘の末に２-２で引き分け、優勝マジックを「２」に減らした。勝てばもちろん大きかった。だが、負ければ巨人に火を残す一戦でもあった。今季最後の直接対決で最後まで白星こそつかめなかったものの、宿敵に勝ち点を渡さなかった意味は決して小さくない。

阪神と巨人が優勝を争った１９７３年。阪神は残り２試合で優勝マジック「１」とし、１０月２０日の中日戦に勝つか引き分ければ巨人のＶ９阻止が決まるところまで迫った。だが敗れ、２２日の巨人との最終決戦（甲子園）にも敗れてＶ逸。試合後には虎党がグラウンドへ乱入する騒動にまで発展した。

当時を知るＯＢは今も忘れない。「誰もワシらが優勝するもんやと信じて疑わんかった。名古屋の宿舎の大広間には祝勝会のために用意されたビールケースがドーンと積まれとってな。それが試合に負けて戻ったら、きれいになーんにもない。あのむなしい気持ち。そんな思いを今の現役の選手たちにさせたくないわなあ」

優勝を目前にしたチームにとって怖いのは、一つの敗戦から流れを相手へ渡してしまうことだ。その記憶がよぎる大一番でチームを救ったのが大山悠輔内野手（３１）だった。１点を追う６回、２番手・西舘から２０号同点ソロ。再び１点を追った９回二死二、三塁では守護神・マルティネスから中前適時打を放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。５番の勝負強さが、虎を土俵際で踏みとどまらせた。

あのＶ逸以来、「阪神１位、巨人２位」で終わった順位表は一度もない。長年の悔しさを知るＯＢや虎党にとっても、宿敵を振り切って頂点に立つ意味は格別だろう。５３年前に届かなかった景色が、今度こそ見えてきた。

「グラウンド上で最後まで戦い抜いてくれたことを誇りに思う」とは、試合後の藤川球児監督（４６）の弁だ。勝ちに等しいドローで刻んだ「Ｍ２」。球団初のリーグ連覇は、もう目の前だ。