「R Roki Series BASEBALL TOURNAMENT」の開催を発表

ドジャースの佐々木朗希投手が30日（日本時間10月1日）、新開設した「Roki Series」の公式インスタグラムを更新し、故郷・岩手県で子どもたちと地域をつなぐ野球大会を開催すると発表した。被災地への思いと温かい支援の姿勢に対し、日本のみならず海外ファンからも感動と称賛の声が上がっている。

佐々木は「R Roki Series BASEBALL TOURNAMENT」のロゴ画像とともに、日本語と英語で思いを投稿。「野球を通して、子どもたちに夢を持つきっかけを届けたい」と熱意をつづった。毎年開催を目指し未来へ残る取り組みにしていく意向を示している。

渡米後に改めて実感した故郷の温かさと強さを胸に、次世代を担う子どもたちのために立ち上がった佐々木。今回新たに開設された公式アカウントや画像にあしらわれたスタイリッシュな「R」のロゴマーク、そして世界へ向けた英文での発信は、海外メディアやMLBファンの間でも大きな話題を呼んでいる。

国境を越えて広がる心温まる取り組みに対し、海外ファンからは「あなたを誇りに思います」「行け、ロウキ！」「ロウキ、みんな大好きだよ！」「『R』ロゴのキャップはどこで買えますか？」「本当に誇らしい。多くの人に勇気を与える最高の存在だよ」「応援の気持ちを込めて帽子を買いたいな」「岩手の子どもたちへの本当に素晴らしい取り組みですね」と絶賛の声が殺到した。（Full-Count編集部）