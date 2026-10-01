◇ワイルドカードシリーズ ホワイトソックス7-3アストロズ（2026年9月30日 ヒューストン）

史上最大の「下克上」へ第一関門突破だ!ア・リーグ中地区2位のホワイトソックスは30日（日本時間1日）、「ワイルドカードシリーズ第2戦（3試合2戦先勝）」で同リーグ西地区1位のアストロズと敵地で対戦。7-3で勝利し2連勝でシリーズ突破を決めた。村上宗隆内野手（26）は「4番・一塁」で先発出場。5打数無安打、3三振も、快勝に興奮を隠せなかった。

これで3日（同4日）からのア・リーグ中地区1位ガーディアンズとの地区シリーズ（5試合3戦先勝）に進出する。ホワイトソックスが、ポストシーズンで勝ち上がるのはワールドシリーズを制覇した05年以来21年ぶりとなる。

過去3年間100敗以上の弱小球団の大変貌。メジャーでは、過去2年間100敗しているチームのポストシーズンは史上初とあり、歴史に名を刻む躍進を続けている。

この日は初回に5本の長短打に相手失策を絡めて4得点。追い上げられた6回には、マイドロスが左越え3ランを放ち引き離して試合を決めた。

84勝78敗、貯金6でシーズンを終えた「ミラクル・ホワイトソックス」は、その勢いをポストシーズンに持ち込み、難敵を退けた。5年ぶりのポストシーズン進出で、狙うは05年以来のワールドシリーズ制覇。ナイン、そして「村神様」は史上最大の「下克上」に向けて力強く歩みを進めている。