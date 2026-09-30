プロ野球の第1次戦力外通告が28日に始まり、3日目の30日は4球団で計17人が通告された。

巨人は板東湧梧投手、富田龍投手、松井颯投手、石田隼都投手、吉村優聖歩投手、森本哲星投手、喜多隆介捕手、北村流音内野手、田上優弥内野手の育成9選手に来季の契約を結ばないことを通知した。

DeNAは大貫晋一投手、橋本達弥投手、益子京右捕手、東妻純平捕手、浜将乃介外野手に来季の支配下選手契約を結ばないことを通知したと発表した。

中日は辻本倫太郎内野手、ブライト健太外野手と来季の契約を結ばないと通告した。

またロッテは、中村奨吾内野手が今季限りで退団すると発表した。来季の契約を結ばないことを通知し、話し合いの結果、他球団での現役続行を希望した。

第1次戦力外通告期間はファーム・リーグのレギュラーシーズン終了翌日の9月28日からCSファーストステージ初戦前日の10月9日まで。同ステージ敗退球団は敗退翌日（移動日を伴う場合は翌々日）まで。第2次はCS全日程終了翌日から10月30日までとなっている。

30日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。年齢は通告時点。随時更新)

▼セ・リーグ

【阪神】※伊藤稜投手（26）、※松原快投手（27）、※戸井零士内野手（21）、※スタンリー・コンスエグラ外野手（26）、※ジーン・アルナエス内野手（24）、※アンソニー・マルティネス投手（26）

【DeNA】小園健太投手（23）、藤浪晋太郎投手（32）、佐々木千隼投手（32）、中川颯投手（27）、堀岡隼人投手（28）、井上絢登外野手（26）、※松本隆之介投手（24）、※近藤大雅捕手（21）、※小笠原蒼内野手（20）、※西巻賢二内野手（27）、△大貫晋一投手（32）、△橋本達弥投手（26）、△益子京右捕手（25）、△東妻純平捕手（25）、△浜将乃介外野手（26）

【中日】福敬登投手（34）、三浦瑞樹投手（27）、尾田剛樹選手（26）、※土生翔太投手（25）、※川上理偉選手（25）、※津田啓史選手（23）、辻本倫太郎内野手（25）、ブライト健太外野手（27）

【ヤクルト】田口麗斗投手（31）、青柳晃洋投手（32）、長谷川宙輝投手（28）、沼田翔平投手（26）、山野辺翔内野手（32）、※根岸辰昇内野手（26）

【巨人】※板東湧梧投手（30）、※富田龍投手（26）、※松井颯投手（26）、※石田隼都投手（23）、※吉村優聖歩投手（21）、※森本哲星投手（22）、※喜多隆介捕手（28）、※北村流音内野手（21）、※田上優弥内野手（21）

▼パ・リーグ

【楽天】酒居知史投手（33）、日当直喜投手（21）、林優樹投手（24）、今野龍太投手（31）、松田啄磨投手（24）、前田銀治外野手（22）

【ロッテ】中村奨吾内野手（34）