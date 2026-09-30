Aぇ! group末澤誠也、鏡の前で“土下座”を猛練習 綾野剛も絶賛「最高でした」
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が9月30日、都内で行われた映画『mentor』ジャパンプレミアにW主演の磯村勇斗、共演の綾野剛、吉田恵輔監督と登壇した。今作では末澤が“土下座”シーンがあるといい家でも練習。「いろんな種類の土下座がありました。土下座って種類があるんだなって今回気付きました」と淡々と語って笑いを誘った。
【全身ショット】さすがのスタイル…ストライプ柄のスーツを着こなす末澤誠也
さらに「あんなに鏡前で練習することも今後ない方がいいじゃないですか。これ以上土下座はすることはないだろうなと思いながらどうしたら拓海らしくできるか、考えてやりました」と振り返ると、綾野は「最高でしたよね」と絶賛した。
その理由として綾野は「重そうなヘビーな作品をイメージされると思うんですけど現場は違う。末澤くんの土下座のレパートリーに耐えられなくて毎回、現場を止めちゃう。こんなに腰の位置って上がるんだって…。特殊な緊張感がある。それを末澤くんがフルスイングでやっているので一切遊びなし。だから効果的。本当の力を発揮している」と感嘆する。
だが末澤が「僕は自分のすべてをそこに注いで土下座をしていたので、おふたりが笑ってNGを出されるので“ちょっと先輩！”と思ってました」と冗談めかして文句を言うと、磯村も綾野も「すみませんでした」と苦笑交じりに謝罪していた。
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。不穏さと可笑しさ、違和感と共感が入り混じり、A24作品を想起させるような、観る者の感情をぐちゃぐちゃにかき乱す“感情カオス”の映画体験が幕を開ける。
【全身ショット】さすがのスタイル…ストライプ柄のスーツを着こなす末澤誠也
さらに「あんなに鏡前で練習することも今後ない方がいいじゃないですか。これ以上土下座はすることはないだろうなと思いながらどうしたら拓海らしくできるか、考えてやりました」と振り返ると、綾野は「最高でしたよね」と絶賛した。
だが末澤が「僕は自分のすべてをそこに注いで土下座をしていたので、おふたりが笑ってNGを出されるので“ちょっと先輩！”と思ってました」と冗談めかして文句を言うと、磯村も綾野も「すみませんでした」と苦笑交じりに謝罪していた。
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。不穏さと可笑しさ、違和感と共感が入り混じり、A24作品を想起させるような、観る者の感情をぐちゃぐちゃにかき乱す“感情カオス”の映画体験が幕を開ける。