脂肪注入やヒアルロン酸で失明？今さら聞けない美容整形に潜む重大リスクと回避策
高須幹弥が「【ダウンタイム症例解説(7)】鴻池紗良・顎下脂肪吸引＋中顔面脂肪注入【Kōki】」を公開した。Netflixドラマ『ダウンタイム』の登場人物である鴻池紗良の美容整形症例を題材に、美容医療における重大な合併症とその回避策について解説している。
動画内では、Kōkiが演じる紗良が両目を失明した経緯について、高須が「顎下脂肪吸引と中顔面脂肪注入」が原因であると考察を展開する。脂肪やヒアルロン酸を顔面に注入する際、誤って動脈内に成分が入ってしまうと、血流を逆行して網膜中心動脈などを閉塞させ、失明に至るリスクがあるという。
高須は「先端が尖った鋭針を使い、強い圧力で注入すると、動脈の血流に逆らって成分が流れ込んでしまう」と具体的なメカニズムを解説。ドラマにおいては、この痛ましい医療事故が引き金となり、執刀医である東山医師が極度のプレッシャーから手が震える「イップス」を発症してしまったと分析した。
また、パトロンの孫娘である紗良を失明させた東山医師が、医療事故を内密にする代わりに一生無料で特別扱いをしているという人間関係にも言及。ケガをした際に大きな病院へ行かせなかったのも、隠蔽の発覚を恐れたためだと推測した。
さらに、こうした悲劇を未然に防ぐための確実な対策も提示している。先端が丸く血管を突き破りにくい「鈍針」を使用し、時間をかけてゆっくりと注入することや、解剖学的な知識をもとに安全な層を見極めることの重要性を強く訴えかけた。
「高須クリニックでは50年以上、のべ何十万件という注射で幸い1例もない」と絶対の自信をのぞかせる高須。架空のドラマの症例解説を通じて、安全な美容医療には正しい知識と緻密な技術が不可欠であるという真実を浮き彫りにしている。
動画内では、Kōkiが演じる紗良が両目を失明した経緯について、高須が「顎下脂肪吸引と中顔面脂肪注入」が原因であると考察を展開する。脂肪やヒアルロン酸を顔面に注入する際、誤って動脈内に成分が入ってしまうと、血流を逆行して網膜中心動脈などを閉塞させ、失明に至るリスクがあるという。
高須は「先端が尖った鋭針を使い、強い圧力で注入すると、動脈の血流に逆らって成分が流れ込んでしまう」と具体的なメカニズムを解説。ドラマにおいては、この痛ましい医療事故が引き金となり、執刀医である東山医師が極度のプレッシャーから手が震える「イップス」を発症してしまったと分析した。
また、パトロンの孫娘である紗良を失明させた東山医師が、医療事故を内密にする代わりに一生無料で特別扱いをしているという人間関係にも言及。ケガをした際に大きな病院へ行かせなかったのも、隠蔽の発覚を恐れたためだと推測した。
さらに、こうした悲劇を未然に防ぐための確実な対策も提示している。先端が丸く血管を突き破りにくい「鈍針」を使用し、時間をかけてゆっくりと注入することや、解剖学的な知識をもとに安全な層を見極めることの重要性を強く訴えかけた。
「高須クリニックでは50年以上、のべ何十万件という注射で幸い1例もない」と絶対の自信をのぞかせる高須。架空のドラマの症例解説を通じて、安全な美容医療には正しい知識と緻密な技術が不可欠であるという真実を浮き彫りにしている。
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