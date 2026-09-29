【劇的進化】Pixel 11は買うべき？新旧モデルの徹底比較で見えた「買い」の理由
ガジェットYouTuberの匠が、自身のYouTubeチャンネル「匠のガジェットレビュー」にて、「【劇的進化!?】Pixel11 vs Pixel10 新モデルで大幅性能アップ！と思ったら…」と題したショート動画を公開した。動画では、Googleのスマートフォン「Pixel 11」と前モデル「Pixel 10」の実機を用いて、CPU、GPU、バッテリーの3項目で比較検証を実施。新モデルが遂げた進化の全貌を明らかにしている。
検証は「3番勝負」として行われた。1回戦の「CPU対決」では、同一の1GB素材を用いたZip圧縮時間を計測。Pixel 11が26秒で処理を完了したのに対し、Pixel 10は37秒かかり、Pixel 11が勝利した。続く2回戦の「GPU対決」では、4K動画の書き出し時間を比較。ここでもPixel 11が33秒と、Pixel 10の42秒を上回った。
一方、3回戦の「バッテリー対決」では意外な結果が示された。輝度100%、音量最大などの同一条件で連続動画再生テストを行ったところ、Pixel 11が10時間32分でシャットダウンしたのに対し、Pixel 10は11時間12分まで駆動。旧モデルのPixel 10に軍配が上がる結果となった。
基本性能はPixel 11が2勝1敗で勝ち越したが、特筆すべきは発熱対策の進化である。重いゲームアプリを20分間プレイした後の発熱検証では、Pixel 10が50.2℃に達したのに対し、Pixel 11は39.2℃に抑えられており、確かな冷却性能の違いが証明された。動画の終盤では価格と容量の比較も提示され、「これはさすがにイレブンが買いかもぉおおお」と結論づけられている。スマートフォン選びにおいて、処理性能と発熱対策の向上は、買い替えを後押しする十分な判断材料となりそうだ。
検証は「3番勝負」として行われた。1回戦の「CPU対決」では、同一の1GB素材を用いたZip圧縮時間を計測。Pixel 11が26秒で処理を完了したのに対し、Pixel 10は37秒かかり、Pixel 11が勝利した。続く2回戦の「GPU対決」では、4K動画の書き出し時間を比較。ここでもPixel 11が33秒と、Pixel 10の42秒を上回った。
一方、3回戦の「バッテリー対決」では意外な結果が示された。輝度100%、音量最大などの同一条件で連続動画再生テストを行ったところ、Pixel 11が10時間32分でシャットダウンしたのに対し、Pixel 10は11時間12分まで駆動。旧モデルのPixel 10に軍配が上がる結果となった。
基本性能はPixel 11が2勝1敗で勝ち越したが、特筆すべきは発熱対策の進化である。重いゲームアプリを20分間プレイした後の発熱検証では、Pixel 10が50.2℃に達したのに対し、Pixel 11は39.2℃に抑えられており、確かな冷却性能の違いが証明された。動画の終盤では価格と容量の比較も提示され、「これはさすがにイレブンが買いかもぉおおお」と結論づけられている。スマートフォン選びにおいて、処理性能と発熱対策の向上は、買い替えを後押しする十分な判断材料となりそうだ。
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