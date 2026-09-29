『ツイン・ピークス』カイル・マクラクラン、『トップガン』『プラトーン』出演逃し「ひどく後悔」
1990年代に一世を風靡したミステリードラマ『ツイン・ピークス』で知られるカイル・マクラクラン。キャリア初期にオリバー・ストーン監督によるアカデミー賞受賞作品『プラトーン』や、トム・クルーズ主演の大ヒット映画『トップガン』の出演を見送っていたことを明かし、後悔したと振り返った。
【写真】カイル・マクラクランが美しい 『ブルーベルベット 4Kリマスター版』フォトギャラリー
Peopleによると、このたびカイルが回顧録『Fictional Selves（原題）』を発売。本の中で、オリバー・ストーン監督から『プラトーン』（1986）の主役の最終候補に残っていると告げられたものの、評判が芳しくなかったデヴィッド・リンチ監督作『デューン／砂の惑星』（1984、主人公ポール・アトレイデスを演じた）の後だったことから、エージェントに「次は成功作が必要だ」と説得されたことや、自身も映画の結末に「懸念」を抱いていたことから、出演を見送ったと振り返っているという。
しかし、チャーリー・シーン主演で完成した同作は、アカデミー賞作品賞を含む4部門を受賞。カイルは「時代の空気感を表す作品に出演するチャンスを逃したことを、ひどく後悔した」と明かしつつ、「過ぎたことをクヨクヨ悩むわけにはいかない。そんなことばかり考えていたら、精神的に消耗しすぎてしまう」とつづった。
彼はまた、『トップガン』（1986）でトム・クルーズ演じる主人公の相棒グース役のオーディションを受けていたことも告白。これについては、「残念ながら、僕向きの役ではなかった。偽ることはできなかったし、（トニー・スコット監督も）分かっていたはずだ。クールな戦闘機パイロットは僕の役どころではない」と振り返り、「結局、グースはアンソニー・エドワーズが見事に演じ、僕はまたしても不朽の名声を得る機会を逃してしまった」と後悔をにじませた。
ほかにも、スティーヴン・ソダーバーグ監督によるカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作『セックスと嘘とビデオテープ』（1989）も、出演作『ブルーベルベット』（1986）と重なる部分が多かったため、出演を見送ったそうだ。
当時を振り返り、「新人の輝きを失い」「スランプに陥っていた」と語るカイル。しかしその後は、『ツイン・ピークス』や『セックス・アンド・ザ・シティ』、『デスパレートな妻たち』、『ママと恋に落ちるまで』、『グッド・ワイフ』、『フォールアウト』など数々のヒットドラマに出演し、確固たるキャリアを築いた。「失敗を重ねたことで学んだ。そうするしかなかったのだけれど。とにかく、年齢を重ねるごとに、失敗を受け入れる方が健全だと気付いた。成功と同じように、失敗もまた自分を形作ってきたと理解したことで、真の知恵を得た」とつづっている。
【写真】カイル・マクラクランが美しい 『ブルーベルベット 4Kリマスター版』フォトギャラリー
Peopleによると、このたびカイルが回顧録『Fictional Selves（原題）』を発売。本の中で、オリバー・ストーン監督から『プラトーン』（1986）の主役の最終候補に残っていると告げられたものの、評判が芳しくなかったデヴィッド・リンチ監督作『デューン／砂の惑星』（1984、主人公ポール・アトレイデスを演じた）の後だったことから、エージェントに「次は成功作が必要だ」と説得されたことや、自身も映画の結末に「懸念」を抱いていたことから、出演を見送ったと振り返っているという。
彼はまた、『トップガン』（1986）でトム・クルーズ演じる主人公の相棒グース役のオーディションを受けていたことも告白。これについては、「残念ながら、僕向きの役ではなかった。偽ることはできなかったし、（トニー・スコット監督も）分かっていたはずだ。クールな戦闘機パイロットは僕の役どころではない」と振り返り、「結局、グースはアンソニー・エドワーズが見事に演じ、僕はまたしても不朽の名声を得る機会を逃してしまった」と後悔をにじませた。
ほかにも、スティーヴン・ソダーバーグ監督によるカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作『セックスと嘘とビデオテープ』（1989）も、出演作『ブルーベルベット』（1986）と重なる部分が多かったため、出演を見送ったそうだ。
当時を振り返り、「新人の輝きを失い」「スランプに陥っていた」と語るカイル。しかしその後は、『ツイン・ピークス』や『セックス・アンド・ザ・シティ』、『デスパレートな妻たち』、『ママと恋に落ちるまで』、『グッド・ワイフ』、『フォールアウト』など数々のヒットドラマに出演し、確固たるキャリアを築いた。「失敗を重ねたことで学んだ。そうするしかなかったのだけれど。とにかく、年齢を重ねるごとに、失敗を受け入れる方が健全だと気付いた。成功と同じように、失敗もまた自分を形作ってきたと理解したことで、真の知恵を得た」とつづっている。