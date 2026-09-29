DeNAでは2年間で1勝

DeNAは28日、藤浪晋太郎投手に来季契約を結ばない旨を通知したと発表した。

藤浪は昨季途中からDeNAに加入。2年目の今季は3試合に登板して0勝1敗、防御率6.30と振るわなかった。2軍では16登板（12先発）で5勝3敗、防御率3.11だった。27日にはファーム・リーグ中地区最終戦となった巨人戦（ジャイアンツタウン）に先発し、3回8安打5失点、2奪三振、1四球の内容だった。試合後の取材では、来季以降もNPBでのプレー希望を明かした。

藤浪は大阪桐蔭高から2012年にドラフト1位で阪神に入団。2022年オフにポスティングシステムを利用して海を渡った。アスレチックスなどでプレーし、2025年7月に日本球界に復帰。DeNAでは2シーズンで9試合に登板して1勝にとどまった。

第1次の戦力外通告期間は、2軍戦の全日程終了翌日となる9月28日から開始し、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ前日の10月9日までとなる。ファーストステージ敗退の2球団はCS終了翌日まで（移動を伴う場合は翌々日まで）。

第2次戦力外通告期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日までとなる。（Full-Count編集部）