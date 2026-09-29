「誰がどう見てもPKだ」日本に逆転負けのベネズエラ監督が審判団を痛烈批判！ 鈴木彩艶のファウル見逃しにも猛抗議「日本の決勝点だけではない」……指揮官が問題視したもう一つの判定
日本代表に劇的な逆転負けを喫したベネズエラ代表の指揮官が、試合後の記者会見で審判団への怒りをあらわにした。
28日に行われた国際親善試合で、日本はベネズエラに2-1で勝利。しかし、試合終盤のPK判定を巡って物議を醸している。ベネズエラに与えられたPKが取り消され、逆に日本がPKを獲得。これを上田綺世が決め、勝敗が決した。
ベネズエラメディア『DSports』によると、ベネズエラ代表を率いるオスワルド・ビスカロンド監督は試合後の記者会見で、審判団の判定に強い不満を示した。
「我々に与えられるべき明らかなPKがあった。攻撃の選手がGKの頭上にボールを浮かせてかわそうとしたところ、GKに衝突されたんだ。あれは誰がどう見てもPKだ」
ビスカロンド監督によれば、ベネズエラの選手が鈴木の頭上を越すようにボールを浮かせてかわそうとした際、鈴木と衝突して倒されたという。しかし、この場面でベネズエラにPKは与えられなかった。指揮官は明白なファウルだったと訴え、審判団の判断に強い不満を示した。
日本を相手に勝利を目指したものの、試合終盤の判定によって敗れることとなったベネズエラ。ビスカロンド監督にとって、納得のいかない結末となったようだ。