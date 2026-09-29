日本代表に劇的な逆転負けを喫したベネズエラ代表の指揮官が、試合後の記者会見で審判団への怒りをあらわにした。



28日に行われた国際親善試合で、日本はベネズエラに2-1で勝利。しかし、試合終盤のPK判定を巡って物議を醸している。ベネズエラに与えられたPKが取り消され、逆に日本がPKを獲得。これを上田綺世が決め、勝敗が決した。



ベネズエラメディア『DSports』によると、ベネズエラ代表を率いるオスワルド・ビスカロンド監督は試合後の記者会見で、審判団の判定に強い不満を示した。



