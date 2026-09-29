PlayStation 5用ゲーム『Ghost of Yōtei』に、『The Last of Us』のクリッカーをモチーフにした防具が登場することがわかった。開発元Sucker Punch Productionsがで発表した。

公開された防具は、『The Last of Us』に登場する感染者クリッカーを大胆に再現したもの。頭部は菌類が大きく増殖したクリッカー特有の姿を模した面頬となっており、肩や腕にも菌糸を思わせる造形が施されている。時代劇の世界に、終末世界の感染者がそのまま紛れ込んだかのような異色の装備だ。

Happy ! We are thrilled to collaborate with our friends at for a armor set in Ghost of Yōtei Complete Edition!



You can unlock it by playing Ghost of Yōtei: Most Wanted starting October 1, then wear it in anywhere in Ghost of Yōtei, Echoes of… - Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd)

この防具は、10月に登場する新モード「Ghost of Yōtei: Most Wanted／剣客戯譚」をプレイすることでアンロック可能。取得後は「剣客戯譚」だけでなく、『Ghost of Yōtei』本編、新ストーリー「Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara／関ケ原 慕情譚」、オンライン協力プレイ「Legends／冥人奇譚」でも装備できるという。

「剣客戯譚」は、『Ghost of Yōtei』の戦闘システムをベースにしたローグライク型のシングルプレイヤーモード。賞金首を選び、敵のウェーブを突破しながらパークやアップグレードを獲得してキャラクターを強化していく。主人公の篤やお雪、長門に加え、前作『Ghost of Tsushima』の主人公・境井仁もプレイアブルキャラクターとして復帰する。

『Ghost of Yōtei』は、されたオープンワールド時代劇アクション。前作から約300年後の1603年、蝦夷地を舞台に、家族を殺した“羊蹄六人衆”への復讐を誓う篤の物語が描かれた。

今回のコラボ防具が収録される『Ghost of Yōtei Complete Edition』には、本編に加えて新ストーリー「関ケ原 慕情譚」と「剣客戯譚」、「Legends／冥人奇譚」、デジタルデラックス版のゲーム内アイテムなどを収録。日本では2026年10月1日に8,980円（税込）で発売される。すでに本編を所有している場合は1,480円（税込）でComplete Editionへアップグレードできる。

なお、日本では「関ケ原 慕情譚」と「剣客戯譚」を含む新コンテンツは、10月2日配信予定のパッチVer.2.0を適用することでプレイ可能となる。

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