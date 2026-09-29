「打てばよかった…」後悔を残して途中離脱、ロス世代エースが漏らした“本音”　森保監督が明かす決断の理由「彼のキャリアにプラス」

佐藤はスペインに戻り、バレンシアでスタメン定着を目指す(C)Getty Images

「初キャップとなる選手や経験の浅い選手たちをスタートから起用して、強度高く激しく戦ってくる相手との対戦で何ができるかにトライしてもらいたい」

森保一監督が前日に語っていた通り、9月28日のベネズエラ戦（広島）では小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、中野就斗（広島）、熊坂光希（柏）、齋藤俊輔（ウェステルロー）の4人の新戦力を思い切って代表デビューさせた。

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特に攻撃陣は、1トップの後藤啓介（フライブルク）、シャドーの佐藤龍之介（バレンシア）、齋藤の前線3人が揃ってロサンゼルス五輪世代。フレッシュなトリオが爪痕を残せるのかは非常に興味深かった。

彼らがプレーしたのは前半45分間。齋藤が何度か積極的にフィニッシュに持ち込み、34分には後藤がGKと1対1に。これは前半最大のビッグチャンスだったが、惜しくも枠を外してしまった。佐藤も40分のカウンターの場面でシュートを打てる状況になったが、パスを選択。結果的にゴールに結びつけることができなかった。

指揮官は「みんな本当によくトライしてくれた。シャドーの龍之介、俊輔、1トップで出た啓介は随所で個で局面を突破する、フリーランニングで背後に抜け出すというところ、攻守にわたってチームの戦いに関わるところをよくやってくれていた」と労ったものの、最後の質という部分で物足りなさを感じさせたのも事実だ。

特にこのタイミングで代表を離脱することになった佐藤は悔しさが色濃く残ったのではないか。

「たらればですけど、（40分の）あの決定機は打ちたかったなと今は思っています。自分に足りなかったのはアシストやゴール。（後半から出た）伊東（純也＝ゲンク）選手や上田（綺世＝リール）選手が同じ出場時間で結果を残していましたし、その違いは感じました」と本人も神妙な面持ちでコメント。2025年6月のインドネシア戦（吹田）での代表デビューから1年3か月が経過したが、まだ代表定着できていないことに焦燥感も覚えているのではないか。