台風26号接近で広がる不安　冠水から1週間経過も水位の上昇続く　「過剰な盛り土」崩落で“天然のダム”状態に　千葉・酒々井町

台風25号で冠水した千葉・酒々井町の一部では、1週間が経った現在も水位が上昇している。

状況が悪化している原因とされているのが、付近で起きた盛り土の崩落だ。

盛り土をめぐっては住民が長年対応を求め、町も撤去を検討していた最中だったという。

住民からは新たな台風に不安の声が上がっている。

1週間経っても水位が上昇

記者：

あちらに見える白い車、天井近くまで水が到達しています。

窓の半分くらいなので、1メートル前後でしょうか。

台風25号が関東を“直撃”して、28日で1週間。

千葉・酒々井町は、未だに一部が水に浸かったままの状態だ。

当時、氾濫した高崎川が流れる酒々井町。

冠水が長期化しているのは、町の南部に位置する「開運団地」があるエリアだ。

現地を取材すると、水が引かない理由がわかってきた。

23日に住民が撮影した映像では-。

住民：

リビング、キッチン、お風呂、トイレ、全てが浸水しております。

その水位は、およそ20センチに達していたという。

冠水した町の状況は、悪化の一途をたどっていた。

住民：

きのう（22日）の夜は門のところまで水位だったんですけれど、4時間前にこれ（土のう）を設置したときから、もうすでに水が上がってきているんで、もう孤立に近いですね。水はずっと上がっている状態です。

冠水前の様子と比べると、奥に見える三角形の鉄柱はブランコの一部だったことがわかる。

翌日も水は引いておらず、住民の話では、むしろ水位は上がり続けているという。

住民：

今日の時点で10cm以上、昨日から比べて10cm以上、水位が上がってきている状態ですね。

排水作業開始も「水位は上昇中」

4日前の時点で排水作業が始まり、冠水の解消へと動き出していたが、週が明けた28日、再び町を訪れると。

記者：

雨水で冠水してしまっています。この突き当たり進んでいったところに緑色の鉄柱があるんですけれど、ブランコだそうですが、椅子の部分も完全に水に浸かってしまっています。

排水作業が始まったにもかかわらず、状況は改善されていなかった。

先週、話を聞いた男性は。

住民：

もう1週間たっても水位は上昇中です。きょうが今のところピークですね。

玄関までの通路が浸水し、玄関脇に作った簡易的な橋から家の中へ入らせてもらうことに。

リビングの床下には、すぐそこまで水が迫ってきていた。

住民：

夜寝てて朝起きたら、もうリビングが床上浸水してる可能性もあるっていう、不安が今ありますね。

さらに男性によると、2日ほど前から浴槽の中に水が逆流してきたという。

なぜ、このあたりの冠水は解消されないのだろうか。

その原因とされているのが-。

記者：

このあたりの住宅が冠水している要因があちら、車も巻き込まれていますが、土砂崩れが起きているからだということです。

このあたり一帯の雨水が排水できない状況が、1週間ほど続いています。

開運団地の北側には、一部地下を通る小さな川があり、雨水はこの川を通って近くの高崎川に排水される。

しかし、その途中で複数の土砂崩れが発生。川の流れがせき止められたことで、住宅街のあたりに雨水が溜まり続けているのだ。

水が行き場を失い、周辺は“天然のダム”のような状態に。

開運団地に住む男性によると、土砂崩れが起きる前には、地下に続く排水路が見えていたという。

開運団地 鎌田英助副班長：

電柱が2本あるが、その中央辺りのところに暗渠（あんきょ）管の流入口があります。

（Q.普段、流入口は見えているもの？）見えていました。

町によると、土砂崩れが発生したのは、四半世紀にわたり「過剰な盛り土」が放置されてきた場所だという。

住民は長年にわたり対応訴え

開運団地 鎌田英助副班長：

我々は崩落するとは思っていませんでしたから、ただ水路だけは健全化して、詰まらないようにお願いしますと、平成19（2007）年くらいからしてました。

住民：

（盛り土を）なんとかしてほしいというのはずっと何年も前から、古くから住んでる方は特に訴え続けていたんですけど…。

高さ数十メートルに及ぶ盛り土。町の資料には、10年前にも崩落したことを示す記録が残っていた。

（酒々井町の資料より）

長雨により過剰盛土と思われる再生土が崩落、水路及び暗渠部入口が閉鎖。開運団地北側一面に水没の危険性が生じた。

町によると、業者側に撤去を求めてきたものの、資金難を理由に放置されてきたという。

そのため、町は2月に川の下流エリアで行政代執行による盛り土の撤去を開始。今回崩落した上流エリアについても、同様に撤去を検討していたという。

現在、およそ10世帯が避難しているが、新たな台風の接近を前に、住民たちからは不安が拭えない。

住民：

次の台風までになんとかしてくれるかなとは思ってたんですけど、結局、水位が引かないまま台風来ちゃうみたいなので、今回の台風はすごく不安です。

住民：

ものすごく不安です。とにかく雨が降らないでほしいと願っています。

町によると、台風26号が接近した場合、ポンプ車の排水作業も中止せざるを得なくなるといい、さらなる水位の上昇が懸念されている。

町では現在、国と連携してポンプ車以外での排水方法についても検討しているという。

酒々井町は盛り土の放置について、複数の事業者が関わっていて、建設工事で発生した泥などの産業廃棄物を処理した再生土を長い間放置していたとみている。

今後、行政代執行や復旧にかかった費用などを盛り土に関わっている事業者に請求することも検討しているという。

（「イット！」9月28日放送より）