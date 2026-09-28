伊東純也がVARチェック中のやりとりについて明かした

森保一監督率いるサッカー日本代表は9月28日、エディオンピースウイング広島でベネズエラ代表と対戦し、2-1で勝利した。

試合終了間際に判定が二転三転し、最終的に日本がPKを獲得して逆転。MF伊東純也がMF久保建英とのやりとりについて明かした。

試合は1-1で迎えた後半アディショナルタイム、ペナルティエリア内でMF久保建英が倒されたがノーファールの判定でプレーが進み、ベネズエラがカウンター。DF鈴木淳之介が相手を倒してしまい、ベネズエラのPK判定となったが、VARが介入し主審がオン・フィールド・レビューを行った。

OFRの結果、主審は日本のPKとジャッジ。これをエースの上田がゴール左に決めて日本が2-1で逆転に成功した。キャプテンマークを巻き、主審とやりとりをした伊東は、久保から「絶対ファールだから言って」と伝えられたことを明かした。

そして、「キャプテンマーク巻いてたからじゃないですけど」と遠慮しながらも、「言えるところは言おうと思って」と自らの主張があったことを説明。「結局あっちのファウルが先になったんで、良かったなと思います」と勝負の分かれ目になった判定シーンについて振り返った。（FOOTBALL ZONE編集部）