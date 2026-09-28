≪群馬・太田女性殺害≫前髪クネっとした“ギャル男”、金髪ヒゲ面にボディアート…復縁を迫ったDV元夫（30）の評判は好青年で“凝り性”、元新体操部でインターハイ出場の過去

群馬県太田市の住宅で9月25日、手塚由佳さん（52）が刺されて死亡し、長男（26）も頭などを切りつけられた事件。群馬県警は27日、長男への殺人未遂容疑で公開手配していた長女（28）の元夫・三原理稀容疑者（30）を高崎市内のパチンコ店で発見し、逮捕した。長女は事件の6日前、元夫から「母親と弟を殺して俺も死ぬ」と言われたと警察に相談していた。高校時代の三原容疑者を知る新体操部の仲間は、公開手配の写真を見て「何バカなことやってんだ」とショックを隠さなかった。

〈画像多数〉クネっとしたギャル男風前髪、金髪にヒゲ面、若かりし頃の三原容疑者の写真 と逮捕されたパチンコ店

パチンコ店で逮捕

事件が起きたのは9月25日の正午過ぎ。太田市市場町の自宅に長女と長男が帰宅したところ、室内にいた三原容疑者と鉢合わせたとみられる。

長男は頭などを刃物で切りつけられ、室内では母親の手塚さんが胸など十数カ所を刺された状態で倒れており、現場で死亡が確認された。死因は出血性ショックとみられている。

三原容疑者はその場から逃走、車を現場から約300メートル離れた場所に残し、靴を履かずに徒歩で北へ向かったとみられている。県警は翌26日、長男への殺人未遂容疑で公開手配した。

発見されたのは27日午後2時過ぎ。現場から約40キロ離れた、JR高崎駅近くのパチンコ店だった。三原容疑者は休憩スペースの椅子に座っており、捜査員の呼びかけに素直に応じたという。

店に居合わせた80代の女性客は、当時の様子をこう話す。

「私はパチンコを打っていて気づかなかったのですが、昼過ぎに私服警官らしき2人が店内に入ってきて、パチンココーナーを歩いていたのを友人が見ています。後から『男が連れて行かれたらしい』と聞きました。サイレンの音は聞いていません」

三原容疑者は確保された際には凶器を持っておらず、逃走時とは一部異なる服装で、靴も履いていた。県警は現場から高崎までの足取りを調べている。

「母親と弟を殺して俺も死ぬと言われた」事件6日前の相談

長女は事件前、三原容疑者との関係について警察に繰り返し相談していた。

「今年3月には、長女と三原容疑者が口論しているとして長男が110番通報。6月には長女が群馬県警太田署にDVについて相談し、警察は三原容疑者を口頭で注意した。

9月19日には栃木県警に、『元夫から母親と弟を殺して俺も死ぬと言われた』と相談しています」（社会部記者）

事件前日の24日、群馬県警は長女に電話で状況を確認し、実家を離れて、相手に知られていない場所へ避難するよう促した。しかし長女は、母親の世話などがあり避難できないと答えたという。近隣住民によると、手塚さんは大病を患い、入退院を繰り返していた。長女には、母親を残して避難しにくい事情があったとみられる。

三原容疑者は群馬県内で育った。実家の近くに住む人は、中学、高校時代の姿を覚えていた。

「三原さん一家は15年以上前に引っ越してこられました。ご両親も仲が良く、ご家族について悪い話は聞いたことがありません。彼もすれ違えばちゃんと挨拶する子でしたよ」

高校卒業後は、実家で姿を見かけなくなったという。

「不良っぽいとか、派手な感じはありませんでした。真面目一辺倒というより、普通の『今時の子』という印象です。ご両親がいつだったか、『家を出て行ったきり全然帰ってこない』とこぼしていたのを聞いたことがあります」

「過去にも『恋人と揉めた』という話を聞いたことはあります」

SNSのプロフィール写真では、前髪をクネらせたギャル男風写真を掲載。金髪やヒゲ姿、左腕にボディーアートなどの画像も投稿していた三原容疑者。一見“コワモテ”にもみえるが、近隣では評判がよかった。中学時代から新体操に取り組み、高校は県内の強豪高に進学。2013年には全国高校総体の新体操男子団体にも出場している。15人以上いる部員の中で、レギュラーメンバーの6人のうちの1人だったという。

当時、同じ新体操部に所属していた元メンバーは、三原容疑者を「何でも器用にこなす先輩」と振り返る。

「部活の時は短髪で、身長は160センチちょっとくらい。運動神経が良くて、ひとつのことにこだわる『凝り性』なところがありました。体育会系だったので部活中は怖さもありましたが、後輩をどついたり、急にキレたりする人ではありません。フランクに話しかけてくれる、元気な先輩でした」

公開手配のニュースで写真を見た時、すぐに三原容疑者だとわかったという。

「ショックでした。今回のようなDVやストーカー的なところがあったかは、当時の私にはわかりません。ただ、過去にも『恋人と揉めた』という話を聞いたことはあります。もし今話せるなら、『何バカなことやってんだ』と言いたいです」

三原容疑者は長男への殺人未遂容疑を認めているという。また、包丁を自分で用意して持ち込んだという趣旨の供述もしている。手塚さんの死亡について、県警は三原容疑者が関与したとみて捜査を続けている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班