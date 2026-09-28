中学校や高校の合唱コンクールなどで広く歌われている「大地讃頌」などで知られる作曲家・佐藤眞さんが9月21日に死去したことが分かった。88歳だった。28日に公式サイトなどを通じて訃報が伝えられた。

佐藤さんの公式サイトで「作曲家 佐藤眞は本年9月21日、享年88歳にて逝去いたしました。生前は皆様より格別のご厚情を賜りましたこと、心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。葬儀・告別式は近親者を対象に執り行ったとし、後日「お別れの会」の開催を予定しているという。

「これまで作品を愛してくださった皆様、演奏してくださった音楽家の皆様、そして創作活動を支えてくださったすべての関係者の皆様に、あらためて深く感謝申し上げます。故人が遺した音楽が、これからも多くの方々のもとで演奏され、聴き継がれていくことを願っております」と伝えた。

佐藤さんは1938年8月24日生まれ、茨城県出身。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。主な受賞に日本音楽コンクール作曲部門第1位および特別作曲賞、芸術祭賞、芸術祭大賞などがある。合唱団などで幅広く歌われている「大地讃頌」などを作曲したことで知られている。