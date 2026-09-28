「G1馬にこれは酷い」スプリンターズSで波紋…パンジャタワー惨敗後に広がった“ゲート入り直前の長ムチ”
秋のG1開幕戦・スプリンターズSは、9番人気ピューロマジックが逃げ切ってG1初制覇。2着に5番人気ワールズエンド、3着には11番人気サウンドモリアーナが入り、3連単46万2120円の波乱となった。
上位人気に推された有力馬はそろって馬券圏外に敗退。1番人気スターアニスは4着、2番人気パンジャタワーは15着、3番人気フリッカージャブも12着に終わった。
◆パンジャタワー惨敗…注目を集めた「ゲート入り」の一幕
なかでも大きく崩れたのが、昨年のNHKマイルCを制したパンジャタワーだ。道中は中団を追走したものの、直線ではまったく伸びず、勝ったピューロマジックから2秒7差をつけられた。
ところがレース後、パンジャタワーを巡って注目を集めたのは15着という結果だけではなかった。スタート直前、ゲート入りを嫌がる同馬に対し、発走係員が長いムチで前進を促す場面がテレビ中継に映っていたからだ。
注目された場面を改めて振り返っておこう。パンジャタワーはゲート方向へスムーズに進まず、松山弘平騎手が足で前進を促している。その後、後方から係員が長いムチを使ってさらに前へ促した。
映像にはムチが使われる際の乾いた打音もはっきり入っている。視覚だけでなく音も加わったことで、強い印象を受けたファンも少なくなかったようだ。
◆ゲートで見せた“異変”と15着惨敗を結びつける声が続出
その後、パンジャタワーはゲートに収まったが、スタートでもやや後手を踏んだ。松山騎手が中団まで押し上げたものの、勝負どころでは早くも手応えが怪しくなり、直線では後退していった。
松山騎手もレース後、パンジャタワーがゲートへ入りたがらなかったことを「珍しい」と振り返り、普段とは違うナイーブな面が出たと説明。一方で、敗因としては前が止まりにくい馬場にも触れ、何度もノメったことで気持ちが折れてしまったという趣旨も語っている。
それでもXでは、ゲート入り時の映像をパンジャタワーの惨敗と結びつける声が広がった。
「G1馬にこれは酷い」「これで気持ちを損ねたのではないか」「レース直前にあそこまでやる必要があったのか」--。
長ムチによる刺激が15着の一因になったのではないか、と推測する投稿には多くの反応が集まった。
◆「係員の仕事」「やりすぎでは」映像を巡る賛否の声
ところが、同じ映像を見ても受け止め方は千差万別だ。
「ゲートに入らない馬を収めるのも係員の仕事」「すでに入った馬を待たせ続ける方が問題」と、発走係員の対応に理解を示す声も目立った。その一方で、「そもそもG1に出走する馬がスムーズにゲートへ入れないことの方が問題では」と、陣営側に目を向ける意見もあった。
上位人気に推された有力馬はそろって馬券圏外に敗退。1番人気スターアニスは4着、2番人気パンジャタワーは15着、3番人気フリッカージャブも12着に終わった。
◆パンジャタワー惨敗…注目を集めた「ゲート入り」の一幕
ところがレース後、パンジャタワーを巡って注目を集めたのは15着という結果だけではなかった。スタート直前、ゲート入りを嫌がる同馬に対し、発走係員が長いムチで前進を促す場面がテレビ中継に映っていたからだ。
注目された場面を改めて振り返っておこう。パンジャタワーはゲート方向へスムーズに進まず、松山弘平騎手が足で前進を促している。その後、後方から係員が長いムチを使ってさらに前へ促した。
映像にはムチが使われる際の乾いた打音もはっきり入っている。視覚だけでなく音も加わったことで、強い印象を受けたファンも少なくなかったようだ。
◆ゲートで見せた“異変”と15着惨敗を結びつける声が続出
その後、パンジャタワーはゲートに収まったが、スタートでもやや後手を踏んだ。松山騎手が中団まで押し上げたものの、勝負どころでは早くも手応えが怪しくなり、直線では後退していった。
松山騎手もレース後、パンジャタワーがゲートへ入りたがらなかったことを「珍しい」と振り返り、普段とは違うナイーブな面が出たと説明。一方で、敗因としては前が止まりにくい馬場にも触れ、何度もノメったことで気持ちが折れてしまったという趣旨も語っている。
それでもXでは、ゲート入り時の映像をパンジャタワーの惨敗と結びつける声が広がった。
「G1馬にこれは酷い」「これで気持ちを損ねたのではないか」「レース直前にあそこまでやる必要があったのか」--。
長ムチによる刺激が15着の一因になったのではないか、と推測する投稿には多くの反応が集まった。
◆「係員の仕事」「やりすぎでは」映像を巡る賛否の声
ところが、同じ映像を見ても受け止め方は千差万別だ。
「ゲートに入らない馬を収めるのも係員の仕事」「すでに入った馬を待たせ続ける方が問題」と、発走係員の対応に理解を示す声も目立った。その一方で、「そもそもG1に出走する馬がスムーズにゲートへ入れないことの方が問題では」と、陣営側に目を向ける意見もあった。