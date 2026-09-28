『ちいかわ』興収168.5億円突破 『スラムダンク』抜き歴代14位！新たな特典配布へ
アニメ『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）が、公開66日間で観客動員数1155万人、興収168.5億円を突破した。すでに2026年公開興行ランキングでNo.1の記録になっており、歴代興収ランキングは『THE FIRST SLAM DUNK』（スラムダンク 2022年公開）の興収166.7億円を抜き、14位にランクインしている。
【画像】気になる特典！配布される『ちいかわ』チャームミニフィギュア
さらに、新たな入場者特典第6弾となるチャームミニフィギュアが10月10日より配布されることが発表。ちいかわ＆ハチワレ、うさぎ＆モモンガの全2種ランダム配布となる。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開された同作は、『ちいかわ』初の映画で、原作者・ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語となっている。話数を追うごとにSNSのトレンドをにぎわせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれている。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
公開52日間：動員数1000万人、興収146.6億円
公開59日間：動員数1085.7万人、興収158.4億円
公開62日間：動員数1133万人、興収165.2億円
公開66日間：動員数1155万人、興収168.5億円
【画像】気になる特典！配布される『ちいかわ』チャームミニフィギュア
さらに、新たな入場者特典第6弾となるチャームミニフィギュアが10月10日より配布されることが発表。ちいかわ＆ハチワレ、うさぎ＆モモンガの全2種ランダム配布となる。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
公開52日間：動員数1000万人、興収146.6億円
公開59日間：動員数1085.7万人、興収158.4億円
公開62日間：動員数1133万人、興収165.2億円
公開66日間：動員数1155万人、興収168.5億円
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