北海道森町で2022年、ゴーカートの体験試乗会で、暴走したカートにあたった吉田成那ちゃん（当時2）が死亡した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われているイベント責任者の男ら2人の初公判が9月28日、函館地裁で開かれました。



業務上過失致死傷の罪に問われているのは、イベント責任者の坂上裕一被告（47）と、コースの設計や運営を担当していた九谷田聡被告（48）です。

起訴状によりますと、2人は2022年9月、森町で開かれたゴーカート体験会で、衝突を回避するための防護体を設置するなどの安全確保に必要な措置を講じないまま体験会を実施し、女の子（当時11）が運転するカートが暴走した際、コース外にいた吉田成那ちゃん（当時2）を死亡させたほか、男の子（当時4）にけがをさせたとされています。



9月28日、函館地裁で初公判が開かれ、坂上被告は「事故が想定できませんでした」と話し、弁護側は「対策をする立場にない」「注意義務を課される立場にない」「防護体が設置されていたとしても事故が防げたか分からないので、予見義務を怠ったことにもならない」と主張しました。



また、九谷田被告の弁護側は「スピードが加速する想定はなかった。防護体を設置する義務もなかった」とし、いずれも無罪を主張しました。



この事故をめぐっては、死亡した吉田成那ちゃんの両親らが、イベントを主催した函館トヨペットらを相手取り、1億3000万円の損害賠償を求める訴えを起こし、裁判が続いています。