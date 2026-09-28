YOASOBI、年末は2人でジャンプ？ 朝ドラ主題歌担当で『紅白』質問に「私たちにもわからない」
本日より放送スタートしたNHK連続テレビ小説『ブラッサム』の主題歌を担当するYOASOBIのAyaseとikuraが、会見に出席し、楽曲に込めた思いなどを語った。
【写真】『ブラッサム』の主題歌を担当するYOASOBI（6枚）
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。小説を書きたいという幼き頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せていく主人公・葉野珠の姿を活写する。
楽曲制作にあたり、本作の舞台となる岩国を実際に訪れてみたというAyase。主題歌のオファーが来る前は、主人公のモデルとなった宇野千代の存在を知らなかったというが「先生の小説を読ませてもらって、これは同じ山口県民として、そして楽曲を担当させていただく人間として、先生の生きた場所に行かなければ（楽曲を）書ききれないと思いました」と語る。
そして宇野千代の生きた街、空気に触れたことで「行って帰ってきた次の日に全編が完成するくらい、一気に書き上げられました。先生の生きた証みたいなものを拾いに行くことができたんだなと思っています」と、楽曲制作に多大な影響を与えてくれたと明かした。
そうして出来上がった楽曲「咲き誇れ」に乗せ、葉野珠役を演じる石橋静河が桜の中で踊っている姿が『ブラッサム』のオープニング映像となっている。この映像を見たAyaseとikuraは「もう本当に素晴らしかったです！」と口を揃える。
続けてikuraは「（石橋が）満開の桜の中で満面の笑みで踊られていて、ただただ人生を謳歌しているその姿を見ることができて、それと一緒に私たちの音楽が共にあって……。本当に幸せな気持ちになりました」とコメント。Ayaseは「タイトルバックを見た時に、“ようやく楽曲が完成したな”と思いました」と、映像と重なってこその主題歌なのだと胸を張って語った。
朝ドラの主題歌を担当するということは、年末の『紅白歌合戦』に出演する可能性も。意気込みを聞かれたAyaseとikuraは、顔を見合わせて「それは私たちにもわからない……」と苦笑い。その一方でikuraは「大晦日はみんなで一緒に過ごせたら楽しいですよね」と、Ayaseは「年越しは2人でジャンプしたい」と、年末の予定に期待を膨らませていた。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて毎週月曜～土曜8時放送。
【写真】『ブラッサム』の主題歌を担当するYOASOBI（6枚）
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。小説を書きたいという幼き頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せていく主人公・葉野珠の姿を活写する。
そして宇野千代の生きた街、空気に触れたことで「行って帰ってきた次の日に全編が完成するくらい、一気に書き上げられました。先生の生きた証みたいなものを拾いに行くことができたんだなと思っています」と、楽曲制作に多大な影響を与えてくれたと明かした。
そうして出来上がった楽曲「咲き誇れ」に乗せ、葉野珠役を演じる石橋静河が桜の中で踊っている姿が『ブラッサム』のオープニング映像となっている。この映像を見たAyaseとikuraは「もう本当に素晴らしかったです！」と口を揃える。
続けてikuraは「（石橋が）満開の桜の中で満面の笑みで踊られていて、ただただ人生を謳歌しているその姿を見ることができて、それと一緒に私たちの音楽が共にあって……。本当に幸せな気持ちになりました」とコメント。Ayaseは「タイトルバックを見た時に、“ようやく楽曲が完成したな”と思いました」と、映像と重なってこその主題歌なのだと胸を張って語った。
朝ドラの主題歌を担当するということは、年末の『紅白歌合戦』に出演する可能性も。意気込みを聞かれたAyaseとikuraは、顔を見合わせて「それは私たちにもわからない……」と苦笑い。その一方でikuraは「大晦日はみんなで一緒に過ごせたら楽しいですよね」と、Ayaseは「年越しは2人でジャンプしたい」と、年末の予定に期待を膨らませていた。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて毎週月曜～土曜8時放送。