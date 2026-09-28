ホワイトソックス球団公式X

【MLB】Wソックス 4ー2 ロッキーズ（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのレギュラーシーズン最終戦となるロッキーズ戦に「3番・一塁」で出場し、4打数1安打で終えた。試合終了から数時間後、球団公式SNSは“超高級スニーカー”とともに敵地へ向かう村上の様子を投稿した。

球団公式X（旧ツイッター）は「いざヒューストンへ」と綴り、飛行機の絵文字とともにチャーター機に乗り込むナインの様子を投稿した。村上は“オールブラック”の服装で、足元にはナイキの白のスニーカーが存在感を見せている。「Off-White × Nike Air Jordan 1 Retro High “White”」と思われ、再販サイトによると、サイズによっては150万円近くで取引されている。

村上はメジャー1年目の今季、開幕からアーチを量産。ア・リーグ最速で20本塁打に到達したものの、5月下旬に負傷離脱した。オールスターにも代替ながら選出され、最終的に日本人選手の1年目では最多＆リーグ5位の35本塁打を記録した。打率.207、77打点、OPS.825だった。

過去3年連続で100敗以上を喫していたホワイトソックスだが、村上ら若手の活躍もあってポストシーズン進出と大躍進。9月29日（同30日）から敵地ヒューストンで、アストロズとのワイルドカード・シリーズに臨む。（Full-Count編集部）