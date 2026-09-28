森田剛主演、森川葵、阿部寛、松本まりか、武田鉄矢ら共演 映画『見上げてごらん』キャラクター紹介映像
俳優の森田剛が主演する映画『見上げてごらん』（10月30日公開）から、主人公・土屋輝一（森田）を取り巻く人物たちを紹介する特別映像と、新たな場面写真10点が公開された。
【動画】主人公の土屋を取り巻く、個性豊かなキャラクターたち
森田が演じる土屋は、42歳のマンガ家アシスタント。後輩にデビューを先越され、人気声優として活躍する妻とは別居中で、高校受験を控えた娘との関係もぎくしゃくしている。それでもマンガ家になる夢を捨てきれずにいる。そんな夢をこじらせた男が、一歩踏み出す物語。
特別映像では、土屋が担当編集者の潮田ユキ（森川葵）に「あなたみたいな人に軽い気持ちで好きな仕事してます、マンガ作ってますなんて言われるとねぇ。めっちゃ腹立つのよ」と感情をぶつける場面が登場。潮田も「私だって私なりにマンガ好きなんですけど。それまで否定されるんですか！」と反論する。夢を追い続けてきた土屋と、仕事に熱くなりきれない自分を抱える潮田。それぞれの思いがぶつかり合う。
映像には、40歳で電気工事の仕事を辞め、マンガ家を目指してアシスタントになった山田ぽてと（川上友里）、潮田に「お前は何がやりたいの」と問いかけ、「このマンガのどこが好き？それがわからないとしんどくなるぞ」と助言する編集部長の馬場明（阿部寛）も登場。
土屋の娘・ひかり（早瀬憩）は、「やっぱプロは違いますなぁ」とマンガの製作風景を見て興味津々な一方、父の働く姿を見ながら「夢は叶わないってこと？」と将来に思いを巡らせる。別居中の妻・莉花（松本まりか）は「マンガ描きなよ。今がんばりどきじゃないの」と促す。土屋がアシスタントを務める巨匠マンガ家・吉住はるを（武田鉄矢）も、「描けないなぁ」とぼやきながらも創作と向き合う姿を見せる。
あわせて公開された場面写真には、黒縁眼鏡とヘアバンド姿で仕事をする土屋や、吉住に原稿を見てもらう場面、編集会議に参加する潮田、机に向かう吉住らの日常が収められている。
本作は、是枝裕和監督らが所属する映像制作者集団「分福」の森本晶一と佐藤快磨が共同で監督を務める。原案と脚本を手がけた森本は、長年助監督として映画制作に携わり、本作で長編劇場映画の監督デビューを果たす。佐藤は、長編劇場映画2本目の監督作となる。
両監督は「長年助監督として映画に携わってきた経験と、監督としてようやっと歩み始めた今の自分たちを、マンガの世界に重ね合わせて描いた作品です」と説明。本作は「特別な夢を持たない人や、社会の中で壁にぶつかりながら日々を生きている人たちにも、寄り添える作品にしたいという思いを込めて作りました。ものづくりに携わる方はもちろん、そうではない方にも届く映画になればうれしく思います」とコメントしている。
【動画】主人公の土屋を取り巻く、個性豊かなキャラクターたち
森田が演じる土屋は、42歳のマンガ家アシスタント。後輩にデビューを先越され、人気声優として活躍する妻とは別居中で、高校受験を控えた娘との関係もぎくしゃくしている。それでもマンガ家になる夢を捨てきれずにいる。そんな夢をこじらせた男が、一歩踏み出す物語。
映像には、40歳で電気工事の仕事を辞め、マンガ家を目指してアシスタントになった山田ぽてと（川上友里）、潮田に「お前は何がやりたいの」と問いかけ、「このマンガのどこが好き？それがわからないとしんどくなるぞ」と助言する編集部長の馬場明（阿部寛）も登場。
土屋の娘・ひかり（早瀬憩）は、「やっぱプロは違いますなぁ」とマンガの製作風景を見て興味津々な一方、父の働く姿を見ながら「夢は叶わないってこと？」と将来に思いを巡らせる。別居中の妻・莉花（松本まりか）は「マンガ描きなよ。今がんばりどきじゃないの」と促す。土屋がアシスタントを務める巨匠マンガ家・吉住はるを（武田鉄矢）も、「描けないなぁ」とぼやきながらも創作と向き合う姿を見せる。
あわせて公開された場面写真には、黒縁眼鏡とヘアバンド姿で仕事をする土屋や、吉住に原稿を見てもらう場面、編集会議に参加する潮田、机に向かう吉住らの日常が収められている。
本作は、是枝裕和監督らが所属する映像制作者集団「分福」の森本晶一と佐藤快磨が共同で監督を務める。原案と脚本を手がけた森本は、長年助監督として映画制作に携わり、本作で長編劇場映画の監督デビューを果たす。佐藤は、長編劇場映画2本目の監督作となる。
両監督は「長年助監督として映画に携わってきた経験と、監督としてようやっと歩み始めた今の自分たちを、マンガの世界に重ね合わせて描いた作品です」と説明。本作は「特別な夢を持たない人や、社会の中で壁にぶつかりながら日々を生きている人たちにも、寄り添える作品にしたいという思いを込めて作りました。ものづくりに携わる方はもちろん、そうではない方にも届く映画になればうれしく思います」とコメントしている。