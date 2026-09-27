「なぜこのクオリティの選手が先発で出ていないんだ」ウルグアイは驚愕したはずだ。W杯ブラジル戦ではなかった“日本代表の武器”が蘇った
日本代表は９月24日、ワールドカップで二度の優勝を誇るウルグアイ代表と対戦。３－１で勝利を飾った。
11分に、代表デビュー戦となった松木玖生のゴールで先制した日本は、42分に失点。前半を１－１で終える。
それでも、後半に鎌田大地、久保建英、上田綺世、伊東純也らの主力やスーパーサブの塩貝健人を次々に投入すると、アディショナルタイム１分に上田のアシストから塩貝が決めた代表初得点で勝ち越しに成功。さらに、その５分後に、伊東の見事なスルーパスを受けた上田がネットを揺らし、勝負を決めた。
この試合では途中出場組が結果を残した。上田は１ゴール・１アシスト、伊東は１アシストを含む２点に関与、久保も攻撃を活性化させ、塩貝は決勝ゴールを奪った。
ウルグアイ代表は、「なぜこのクオリティの選手が先発で出ていないんだ」と驚愕したことだろう。
この日の森保ジャパンのスタメンで、北中米ワールドカップのラストゲームとなったブラジル戦（１－２）に先発していたのは、伊藤洋輝、佐野海舟、中村敬斗、堂安律の４人のみ。その陣容でも、南米の強豪と渡り合い、１－１で前半を終えたところに価値がある。
この選手層の厚さは森保ジャパンの武器であったが、北中米Ｗ杯では、三笘薫と南野拓実が怪我で不参加となったうえ、久保建英が初戦で負傷。ブラジル戦ではベンチに切り札がいない状態となってしまった。
第三次森保ジャパンが始動したシリーズでは、松木玖生らの新戦力も加わり、再び“武器が”蘇った印象だ。
ウルグアイ戦で後半頭から出場した鎌田大地も、26日の取材でこう話している。
「ベンチから出てくる選手が試合の流れを変えるというのは、今回に限ったことじゃなく、森保さんはよくやっていることですし、それを自分たちも理解しながらゲーム運びだったりもしている。みんなが自分の仕事だったり役割を理解しながらやってるのもすごくいいことだと思う」
この武器をさらに強力にしていくには、若手の台頭が必須。松木や塩貝に続いて、誰がアピールするのか。今シリーズの残り３試合が楽しみだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】塩貝健人がウルグアイ重鎮と揉めたシーン
11分に、代表デビュー戦となった松木玖生のゴールで先制した日本は、42分に失点。前半を１－１で終える。
それでも、後半に鎌田大地、久保建英、上田綺世、伊東純也らの主力やスーパーサブの塩貝健人を次々に投入すると、アディショナルタイム１分に上田のアシストから塩貝が決めた代表初得点で勝ち越しに成功。さらに、その５分後に、伊東の見事なスルーパスを受けた上田がネットを揺らし、勝負を決めた。
ウルグアイ代表は、「なぜこのクオリティの選手が先発で出ていないんだ」と驚愕したことだろう。
この日の森保ジャパンのスタメンで、北中米ワールドカップのラストゲームとなったブラジル戦（１－２）に先発していたのは、伊藤洋輝、佐野海舟、中村敬斗、堂安律の４人のみ。その陣容でも、南米の強豪と渡り合い、１－１で前半を終えたところに価値がある。
この選手層の厚さは森保ジャパンの武器であったが、北中米Ｗ杯では、三笘薫と南野拓実が怪我で不参加となったうえ、久保建英が初戦で負傷。ブラジル戦ではベンチに切り札がいない状態となってしまった。
第三次森保ジャパンが始動したシリーズでは、松木玖生らの新戦力も加わり、再び“武器が”蘇った印象だ。
ウルグアイ戦で後半頭から出場した鎌田大地も、26日の取材でこう話している。
「ベンチから出てくる選手が試合の流れを変えるというのは、今回に限ったことじゃなく、森保さんはよくやっていることですし、それを自分たちも理解しながらゲーム運びだったりもしている。みんなが自分の仕事だったり役割を理解しながらやってるのもすごくいいことだと思う」
この武器をさらに強力にしていくには、若手の台頭が必須。松木や塩貝に続いて、誰がアピールするのか。今シリーズの残り３試合が楽しみだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】塩貝健人がウルグアイ重鎮と揉めたシーン