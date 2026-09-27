おととい、群馬県太田市で女性が殺害され長男が切りつけられた事件で、女性の長女の元夫で公開手配されている男が、長女に対し復縁を迫っていたことがわかりました。

【写真を見る】【群馬・太田市の女性殺害】女性の長女の元夫(30)を公開手配 元夫は長女に対し復縁を迫っていたか

この事件はおととい正午すぎ、太田市の住宅で、手塚由佳さん（52）が刃物のようなもので刺され殺害されたものです。手塚さんの長男も頭を切りつけられるなどしてけがをしていて、警察は長男に対する殺人未遂の疑いで長女の元夫・三原理稀容疑者（30）を公開手配しています。

その後の捜査関係者への取材で、三原容疑者と長女は今年の初めごろに離婚し、その後、三原容疑者が長女に対し復縁を迫っていたことが新たにわかりました。

警察によりますと、長女は事件の6日前に三原容疑者からのDVについて栃木県警に相談していたということです。また、群馬県警にも今年6月以降、DVに関する相談をしていて、事件の前日には群馬県警が長女に電話をかけ、太田市の実家ではなく三原容疑者の知らない別の場所に避難するよう指導していたということです。

記者

「いま群馬県警の捜査員が三原容疑者の自宅に家宅捜索に入りました」

警察は三原容疑者の自宅を家宅捜索するとともに、引き続き、行方を捜査しています。