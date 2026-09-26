物議を醸した暴言から姿勢を一転させたゲレーロJr.の謝罪

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が、先日ドミニカ共和国放送局「Digital 15」の野球番組「Fuera de Liga 15」に出演した際、今季不振ながらも14年総額5億ドル（約786億円）の大型契約に対して“自己弁護”を展開したことがファンの反感を買った。そこから数日、主砲が反省の意を示して頭を下げる事態となっている。

ゲレーロJr.はチームの看板選手として活躍していたものの、今季はまさかの低迷。ポッドキャスト番組が公開された時点では、9本塁打＆OPS.695にとどまった。それでも、「俺にくれた金は、これからやるためのものじゃなかった。すでにやったこと。に対してだったんだ」となどと発言し、自らの擁護するような言葉が批判を呼んでいた。

「恥さらし」「史上最悪の契約」「傲慢」などと厳しい言葉が並ぶなか、25日（日本時間26日）にカナダ放送局「スポーツネット」の取材に応じたゲレーロJr.は「（自分の）発言について考えた。先日の発言は、自分の言いたかったこととは違うように感じた。ファン（含めて）全員に謝罪しなければいけない。だからきょうここにいる」と弁明を始めた。

その背景には、殿堂入り選手である父からの叱責があったという。本拠地ファンの反応について「正直言ってこれは私がコントロールできないことだ。私ができることは、目の前（に集中すること）。ここでファンに謝罪するが、彼らがどう反応するかわからないが、それを受け入れなければいけない」と語り、エクスポズやエンゼルスなどプレーした父のブラディミール・ゲレーロ氏からは「シーズン中『いつもポジティブで、一生懸命やり続けろ』と、言われた。先日のコメントについては、『間違いを犯した。ファンに謝罪しろ』と、言われた」と明かした。

最後に「先日のコメントに対して後悔している。心の底からファンとチームメートに謝罪しなければいけないと思っている。素晴らしい契約にする為にも、引き続き一生懸命に取り組んでいく」と反省の意を口にし、真摯な姿勢で信頼回復に努める意向を示した。（Full-Count編集部）