『新世紀GPX サイバーフォーミュラ』TVシリーズ総集編&新作ショートアニメ、来年2月に劇場公開決定 新型サイバーマシン発表
アニメ『新世紀GPX サイバーフォーミュラ』の新情報が発表された。TVシリーズ総集編『新世紀GPX サイバーフォーミュラEARLYDAYS RENEWAL』（1996年）をHDリマスター化し、“MOVIEEDITION”としてリニューアルさせ、現在制作中の新作ショートアニメとあわせて、2027年2月19日より全国の映画館にて公開されることが決定した。
【画像】かっけぇ！新作に登場する新型サイバーマシン
TVシリーズ総集編『新世紀GPX サイバーフォーミュラEARLYDAYS RENEWAL』（1996 年）全２話の映像をHDリマスター化。福田己津央シリーズ総監督の監修のもと、“MOVIE EDITION”として再編集し、高画質に生まれ変わった本作を映画館の大スクリーンで上映する。
また、シリーズ35周年記念企画として現在制作中の新作ショートアニメについて、正式タイトルが『新世紀GPXサイバーフォーミュラASURADA』に決定。OVA第４作『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』（1998年）の正統な続編として、“サイバーフォーミュラの新たな1年（グランプリ）”を描く。
さらに、シリーズでマシンデザインを担当している河森正治による完全新規サイバーマシン「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」と、初公開となる「鳳・凰呀 AA-1」のマシンデザインを発表。新作ショートアニメで登場する。
『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』は、Ｆ１を遥かに凌ぐスピードと性能、そしてＡＩによるサポート等最先端テクノロジーを取り込んだマシンで競う、次世代のモータースポーツを題材にした作品。モータースポーツに即した世界観と魅力的なメカデザイン、熱いアクションは唯一無二の存在として現在もファンに熱く支持され続けている。1991年放送のTVシリーズ（全37話）以来、計4作のOVAシリーズ（『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11（ダブルワン）』（1992年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO』（1994年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』（1996年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』（1998年））を送り出している。
【画像】かっけぇ！新作に登場する新型サイバーマシン
TVシリーズ総集編『新世紀GPX サイバーフォーミュラEARLYDAYS RENEWAL』（1996 年）全２話の映像をHDリマスター化。福田己津央シリーズ総監督の監修のもと、“MOVIE EDITION”として再編集し、高画質に生まれ変わった本作を映画館の大スクリーンで上映する。
さらに、シリーズでマシンデザインを担当している河森正治による完全新規サイバーマシン「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」と、初公開となる「鳳・凰呀 AA-1」のマシンデザインを発表。新作ショートアニメで登場する。
『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』は、Ｆ１を遥かに凌ぐスピードと性能、そしてＡＩによるサポート等最先端テクノロジーを取り込んだマシンで競う、次世代のモータースポーツを題材にした作品。モータースポーツに即した世界観と魅力的なメカデザイン、熱いアクションは唯一無二の存在として現在もファンに熱く支持され続けている。1991年放送のTVシリーズ（全37話）以来、計4作のOVAシリーズ（『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11（ダブルワン）』（1992年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO』（1994年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』（1996年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』（1998年））を送り出している。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優