【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 3－1 ウルグアイ代表（9月24日／キューアンドエースタジアムみやぎ）

【映像】精密過ぎるロングスルーパス

ダメ押しとなる3点目を呼び込んだ、途中出場のFW伊東純也によるロングスルーパスに注目が集まっている。

9月24日、キリンチャレンジカップ2026で、日本代表はキューアンドエースタジアムみやぎでウルグアイ代表と対戦。北中米W杯後初となる実戦に注目が集まった。

試合は1－1で迎えた90+2分、伊東のパスを起点にFW塩貝健人が代表初ゴールを決め、勝ち越しに成功。その直後の90+6分にも、再び伊東のプレーからゴールが生まれた。

前線でロングボールを受けたMF久保建英がボールをキープすると、上がってきた伊東へ短いパスを預ける。時間帯を考えればキープを選択してもおかしくない場面だったが、伊東は裏へ抜け出したFW上田綺世の動きを見逃さない。相手GKとDFの間へ、絶妙なロングスルーパスを通した。

これに対してウルグアイ代表GKサンティアゴ・メレが飛び出すも、上田は冷静にかわしてシュート。無人のゴールへ流し込み、日本代表の3点目が決まった。

2点目に続いてゴールを呼び込んだ伊東のスルーパスはSNSでも話題に。ファンからは「結局伊東純也なんだなっていう」「サッカー上手すぎ」「キラーパス！」「視野がひろ～い」「走りながらも綺世を目で追って、彼のスピードを考慮して、ゴールにつながる地点までボールを送る」「伊東純也のスルーパスヤバすぎた！」「ウイイレやん！」「シゴデキ過ぎ」「イニエスタかと思た」「もう、そこしかないとこにパススゴすぎる」「本当に最高の選手だな」と称賛の声が寄せられた。

なお、試合はこのゴールが決定打となり、日本代表が3－1でウルグアイ代表を下している。

（ABEMA／サッカー日本代表）